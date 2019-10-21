Экономика

РБКРБККомпании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских

Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских

РБК14:31

Зеленый фонд: компании США готовы инвестировать в Россию

Известия16:00

Компании из США переплюнули Азию по инвестициям в Россию, в ЦБ этого не замечают

Царьград16:01

Американцы принесли в Россию больше всех денег

Lenta.ru17:32

Американские компании вложили в Россию в пять раз больше азиатских

Inc. Russia16:25

Больше всех в Россию инвестируют американцы

Gorodovoy.spb.ru18:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 19:51, Вашингтон
Политика

В Кремле назвали изменения в СПЧ обычной ротацией

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что исключение пяти человек из Совета по правам человека (СПЧ), указ о котором подписал Владимир Путин, является обычной ротацией, передает радиостанция "Говорит Москва".
Интерфакс 18:32
Культура

Руководитель хора имени Веревки извинился за номер коллектива про Гонтареву

РИА Новости 08:45
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях «Гром»

1. При запуске межконтинентальной баллистической ракеты возникла нештатная ситуация В ходе стратегических учений «Гром-2019» произошел сбой при запуске ракеты Р-29Р с борта атомной подлодки К-44 «Рязань».
Lenta.ru 08:19
Происшествия

На Украине потерпел крушение вертолёт

В Полтавской области Украины потерпел крушение вертолёт Robinson 44.
RT на русском 15:02
Армия и оружие

В США назвали быстрейший в мире истребитель МиГ-25 бесполезным

Американские журналисты назвали советский сверхзвуковой истребитель третьего поколения МиГ-25 бесполезным грузовым фургоном.
ТВ Центр 06:00
Единоборства

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор приедет в Москву

Пресс-конференцию, которая пройдет в Москве 24 октября, посетит бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе Конор Макгрегор.
VSE42.RU 09:00
Шоу-бизнес

40-летняя Светлана Хоркина стала мамой во второй раз

Woman.ru 18:14
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана пожаловалась на трудности материнства

79-летний Эммануил Виторган и 57-летняя Ирина Млодик наслаждаются радостями, которые им дарят годовалая Этель и месячная Клара.
StarHit.ru 13:00
Общество

Олег Монгол одолел «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Хакасский блогер Олег Монгол запрещенным в профессиональном ММА приемом одолел Кирилла "Руки-Базуки" Терешина в поединке по альтернативным правилам ММА.
Газета.Ru 07:19
Шоу-бизнес

Вокалистка группы YUKO получила вид на жительство на Украине

Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на действия вокалистки группы YUKO.
RuNews24.ru 15:51
Футбол

Вратарь забил гол «радиоуправляемым» ударом со штрафного

Lenta.ru 14:11
Общество

Юлия Величко извинилась за фото банок с икрой

Председатель регионального совета сторонников Мурманского отделения партии «Единая Россия» Юлия Величко на своей странице в Instagram извинилась перед земляками за фото с банками икры.
Северпост 17:43
Авто

Составлен топ-5 лучших недорогих кроссоверов для российской зимы

Замкнули пятерку лучших кроссоверов для зимы по версии CarsWeek самый популярный китайский SUV в России – Geely Atlas (от 1 445 000 рублей за комплектацию с полным приводом) и совсем новый купе-кроссовер Renault Arkana, полный привод для которого доступен, начиная с версии Drive стоимостью от 1 185 000 рублей.
Автоновости дня вчера в 10:57
Экономика

В Казани увеличили цены на строительство соципотечного жилья

Повысить стоимость цен на строительство 1 квадратного метра соципотечного жилья требовали подрядчики.
Inkazan 08:57
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Кино

Критики высоко оценили нового «Терминатора»

«Терминатор: темные судьбы» является прямым продолжением событий «Судного дня», появившегося в прокате в 1991 году.
Политическая Экспертиза 18:27
Кино

Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов

По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру 15:00
Общество

Россия предложит доплачивать за перевозку грузов через Севморпуть

Как отмечает Bloomberg, сейчас перевозка грузов через Арктику обходится более чем на треть (на 36%) дороже, чем их транспортировка через Суэцкий канал.
РБК 19:43
Футбол

Тедеско: «Спартак» сейчас не в той ситуации, чтобы играть в атаку

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско признался, что команда находится не в том положении, чтобы играть в атакующий футбол.
RT на русском 17:27
Общество

Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей

В пресс-службе пояснили, что причиной выброса стала обработка полей вокруг аэропорта.
РБК 18:47
Гаджеты

Смартфон Huawei Nova 5z получит камеру в духе Mate 20

Китайская компания Huawei озвучила технические параметры и особенности нового девайса из линейки Huawei Nova 5. Пользователям будет доступен аппарат, который имеет основную камеру на 4 датчика с основным на 49 мегапикселей.
Rusargument 18:27
Авто

Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили пользователям

Представитель YouDrive настаивает, что компания не собирается распродавать весь свой парк, а только лишь автомобили, чей срок службы подходит к концу.
РБК 05:00
Кино

Завершились съемки новых «Охотников за привидениями»

Джейсон Райтман объявил в Instagram о завершении основного съемочного процесса новых «Охотников за привидениями» — прямого продолжения картины 1984 года.
КиноПоиск 07:09
Финансы

«Траст» оценил требования к «Открытие холдингу» в 450 млрд рублей

Долг сформирован из невозвращенных кредитов, выданных «Трастом», банком «ФК Открытие», «Рост банком», и облигаций «Открытие холдинга» на балансе банка, пояснил представитель банка.
Ведомости 10:20
Экономика

Акции «Яндекса» подорожали на NASDAQ на 10%

Цена акций «Яндекса» стала расти после того, как правительство поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило ввести ограничение для голосующих акций на уровне 50% минус 1 акция.
Ведомости 17:52
Футбол

Леонид Слуцкий: «Ротором» руководят дебилы

Советский спорт 11:46
Происшествия

Топ-менеджер банка «Советский» получил условный срок за хищения

В ходе преступной деятельности соучастники присвоили средства банка общей суммой более 1,783 млрд руб. Суд признал Кузнецова виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере" и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года условно со штрафом 500 тыс. руб. Кузнецов признал свою вину.
РБК 16:50
Происшествия

В Орске семь человек отравились во время ремонтных работ на НПЗ

На Орском нефтеперерабатывающем заводе во время ремонтных работ отравились семь человек.
Газета.Ru 17:15
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Экономика

Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%

Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное