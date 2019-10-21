Американские компании в среднем инвестировали в проекты в России в два раза больше европейских и в пять раз больше азиатских компаний по итогам 2018 года.

Компании из США инвестировали в Россию в пять раз больше азиатских

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