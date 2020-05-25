Общество
ИзвестияКомпании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке
На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось
На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия».Известия17:01
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Профсоюзы предлагают возместить россиянам расходы из-за перехода на удаленку
Московский Комсомолец19:19
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
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США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
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Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать цветение
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В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
РБК 21:20
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Ла Лига может возобновиться 11 июня матчем «Севильи» и «Бетиса»
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Сокращение добычи нефти в США опережает прогнозы
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Коммерсантъ 12:00
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Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве
Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
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Опубликована оперативная информация по коронавирусу в Хакасии
На территории Хакасии за сутки подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19), темп прироста 3,2%, при среднем за неделю 2,9%.
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Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
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Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус
Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
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Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов
News.ru вчера в 09:02
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Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль
Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
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NASA набирает добровольцев для самоизоляции в России
22.05.2020 В объявлении, размещенном на сайте NASA, сообщается, что агентство набирает шесть человек для эксперимента.
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Кино
«Кино есть кино»: режиссер «Льда» ответил Тарасовой на критику фильма
Российский режиссер Олег Трофим спокойно отреагировал на слова именитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая раскритиковала его творение "Лед".
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Футбол
«Спартак» показал первую тренировку после перерыва
Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Наука
Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей
Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
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Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка
Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
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В Бельгии из-за карантина граждане подали иск против властей
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Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж
Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
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На Фарерах игрок оформил покер за 14 минут. 3 гола — со штрафных
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Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля
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Названы опасные для больных коронавирусом препараты
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Газета.Ru 18:55
Армия и оружие
В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»
По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
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