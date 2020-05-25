Общество

ИзвестияИзвестияКомпании обяжут компенсировать расходы сотрудников на удаленке

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия».
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с чего всё началось

Затратное далёко: россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке

На удаленной работе сотруднику стоит возмещать дополнительные расходы, например, на электроэнергию, интернет, телефонную связь, компьютерные программы. Такое положение есть в проекте поправок в Трудовой кодекс о временной удаленной работе, с которым ознакомились «Известия».
Известия17:01

Подробнее о событии

Работающим из дома россиянам предложили доплачивать

Lenta.ru19:30

Профсоюзы предлагают возместить россиянам расходы из-за перехода на удаленку

Московский Комсомолец19:19

Работодателей обяжут оплачивать расходы сотрудников на удаленке

URA.Ru13:29

Работодателям предложили возмещать расходы сотрудников на удаленке

РЕН ТВ17:20

Затратное далёко: россиянам могут начать возмещать расходы на удаленке

Известия17:01

Работодателей могут обязать компенсировать расходы сотрудников на удалёнке

News.ru15:39

«Известия»: россиянам могут возместить возникшие с переходом на удаленку расходы

ТАСС18:57
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 21:51, Ашберн
Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

Lenta.ru вчера в 15:27
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Шоу-бизнес

Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов

РИА Новости 18:34
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Происшествия

Пожар в больнице в Приморье локализовали

ТАСС 20:19
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Наука

Голодные шмели покусывают листья, чтобы стимулировать цветение

Naked Science 22 мая в 07:14
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Экономика

Кудрин заявил, что уровень добычи нефти в России не снизится

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что производство нефти в России не упадет из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, однако доход от ее экспорта в другие страны сократится по сравнению с показателями последних 20 лет.
ТАСС 20:59
Армия и оружие

Истребители НАТО сопроводили российские Ту-22М3 над Черным морем

Актуальные Новости 22 мая в 10:43
Общество

Захарова сообщила о возвращении в Москву россиян с Фиджи

В конце концов туристы прибыли в Рим, где их ждал борт с другими россиянами. «Три часа назад они прилетели в Москву», — написала Захарова.
РБК 21:20
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Футбол

Ла Лига может возобновиться 11 июня матчем «Севильи» и «Бетиса»

Лига рассчитывает возобновить турнир дерби между «Севильей» и «Бетисом», которое планируют провести 11 июня.
Sports.ru 17:13
Энергетика

Сокращение добычи нефти в США опережает прогнозы

Объем падения нефтедобычи в США уже практически сравнялся с общим объемом добровольного сокращения производства Россией и Саудовской Аравией, на которое они пошли в рамках соглашения для восстановления цен на нефть.
Коммерсантъ 10:42
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Здоровье

Главные новости за выходные 23–24 мая

Коронавирусом заразился и полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Зелимхан Бакаев, у другого полузащитника, Романа Зобнина, обнаружены антитела к COVID-19.
Коммерсантъ 12:00
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Происшествия

Стали известны личности задержанных участников перестрелки в Москве

Число задержанных предполагаемых участников перестрелки на юге Москвы возросло до 8. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Lenta.ru 15:29
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Здоровье

Опубликована оперативная информация по коронавирусу в Хакасии

На территории Хакасии за сутки подтверждено 23 новых случая коронавирусной инфекции (COVID-19), темп прироста 3,2%, при среднем за неделю 2,9%.
Хакасия 22 мая в 08:08
Общество

Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения

Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
568
Здоровье

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя на коронавирус

Роспотребнадзор объяснил влияние алкоголя с высоким содержанием спирта на коронавирус. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Lenta.ru 21:16
2
Шоу-бизнес

Шнуров высмеял Пригожина за слова о бедственном положении артистов

News.ru вчера в 09:02
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Происшествия

Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли

Более 3,6 тысячи детей пропали в России в первом квартале 2020 года, 98,6% из них уже нашли, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета РФ.
РИА Новости 17:06
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Наука

Ругательства снижают чувствительность и помогают пережить боль

Специалисты считают, что брань помогает людям выбросить энергию и этим значительно ослабить боль.
Московский Комсомолец 15:56
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Космос

NASA набирает добровольцев для самоизоляции в России

22.05.2020 В объявлении, размещенном на сайте NASA, сообщается, что агентство набирает шесть человек для эксперимента.
Портал Поиск вчера в 14:03
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Кино

«Кино есть кино»: режиссер «Льда» ответил Тарасовой на критику фильма

Российский режиссер Олег Трофим спокойно отреагировал на слова именитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, которая раскритиковала его творение "Лед".
VSE42.RU 21 мая в 22:59
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Футбол

«Спартак» показал первую тренировку после перерыва

Пресс-служба московского "Спартака" опубликовала видео первой тренировки футболистов после паузы.
Газета.Ru 13:40
Наука

Люди SARS: рост числа зараженных зависит от суперраспространителей

Аргентинские ученые выдвинули гипотезу, что неравномерность заражения в разных странах зависит не от штамма коронавируса и не от иммунитета нации, а от наличия или отсутствия в популяции суперраспространителей — людей, которые передают большое количество вирусов соотечественникам.
Известия 17:01
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Игры

Разработчикам «Ведьмака 3» удалось добиться эффекта бабочки в игре

Live24 10:26
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Общество

В Бельгии из-за карантина граждане подали иск против властей

Брюссель, 25 мая 2020, 03:40 — REGNUM Группа из 40 граждан Бельгии подала судебный иск против бельгийского государства, а также против министерства внутренних дел страны и его руководителя Питера Де Крема из-за «ограничения свобод и прав жителей в рамках карантина», 24 мая передает телеканал RTBF.
REGNUM 20:40
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Происшествия

В Домодедово задержали двух устроивших драку в самолете авиадебоширов

РБК 17:38
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Шоу-бизнес

Сестра Ким Кардашьян Хлои кардинально сменила имидж

Сестра американской бизнесвумен и светской львицы Ким Кардашьян Хлои на странице в Instagram продемонстрировала кардинально изменившийся имидж.
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На Фарерах игрок оформил покер за 14 минут. 3 гола — со штрафных

Спорт-Экспресс 20:25
Фигурное катание

Алина Загитова признана олимпийской иконой стиля

Российская газета 16:14
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Здоровье

Названы опасные для больных коронавирусом препараты

Вирусолог Надежда Жолобак рассказала, какие препараты не следует принимать при новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 18:55
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
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