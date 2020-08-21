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Pravda.Ru
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известия19 августа в 17:02
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Pravda.Ruвчера в 13:21
Вести.Ru

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Вести.Ru20 августа в 04:20
ИА Красная Весна

Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики

ИА Красная Веснавчера в 05:12
Ридус

Почему Китай больше не будет «фабрикой мира»

Ридусвчера в 18:28
Евразия Daily

Конец глобализации: Что для Китая вред, то для России благо

Евразия Daily20 августа в 06:25
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Газета.Ruвчера в 07:45
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Известия19 августа в 17:02

Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку

Кандидат медицинских наук, врач-онколог и хирург Иван Карасев на своей странице в Instagram ответил на популярный вопрос, о том, могут ли злость, агрессия, негативные эмоции, обиды спровоцировать возникновение онкологии.
Онколог назвал категорию людей, которые меньше подвержены раку
Слово и Деловчера в 08:46
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В США арестован экс-спецназовец, обвиненный в работе на разведку РФ

В заявлении судьи восточного округа штата Вирджиния Закари Тервиллигера говорится, что "в период с 1996 по 2011 гг. Питер Деббинс действовал сообща с сотрудниками российской разведки, периодически посещал Россию, ему было присвоено кодовое имя, он даже подписал заявление о том, что хотел бы служить России".
Интерфаксвчера в 16:57
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В Белоруссии заблокирован доступ к сайту ИА REGNUM

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "Майдан надвигается: Белоруссия бастует и протестует — все новости" Особенность блокировки доступа белорусских пользователей сети интернет к ресурсам ИА REGNUM заключается в том, что при попытке открыть сайт или найденную в поисковой системе публикацию происходит долгая загрузка и сброс соединения.
REGNUM19 августа в 05:54