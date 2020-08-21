Международные компании выводят свои производства из Китая
Треть международных компаний уже перенесли производство и цепочки снабжения из Китая или собираются этим заняться в ближайшие пять лет, сообщают аналитики Gartner Inc. Вот уже третий год в Китае разрушаются комфортные условия производства.В источнике
С чего всё началось
Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай
Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известия19 августа в 17:02
Подробнее о событии
Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики
ИА Красная Веснавчера в 05:12