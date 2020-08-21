Компании перемещают свои производства из Китая
Специалисты предполагают, что к этому привели торговые войны между КНР и США, а также пандемия коронавируса, которая оказала влияние на цепочки поставок. Согласно подсчетам Bank of America, американские и европейские компании готовы потратить около триллиона долларов на вывод производств из Китая.В источнике
С чего всё началось
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Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известиявчера в 17:02
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