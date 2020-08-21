Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Специалисты предполагают, что к этому привели торговые войны между КНР и США, а также пандемия коронавируса, которая оказала влияние на цепочки поставок. Согласно подсчетам Bank of America, американские и европейские компании готовы потратить около триллиона долларов на вывод производств из Китая.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Pravda.Ru13:21
Вести.Ru

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Вести.Ruвчера в 04:20
ИА Красная Весна

Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики

ИА Красная Весна05:12
Ридус

Почему Китай больше не будет «фабрикой мира»

Ридус18:28
Евразия Daily

Конец глобализации: Что для Китая вред, то для России благо

Евразия Dailyвчера в 06:25
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Газета.Ru07:45
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Известиявчера в 17:02

Лукашенко назвал идею Макрона о посредничестве в Белоруссии неуместной

Минск, 21 августа 2020, 16:27 — REGNUM Предложение французского президента Эммануэля Макрона стать посредником между властью и оппозицией в Белоруссии отверг белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщает 21 августа Telegram-канал «Пул Первого».
REGNUM09:27
115

Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся в сентябре

Клинические исследования вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной в ГНЦ вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора России, планируется завершить в сентябре 2020 года, сообщили в ведомстве.
Российская газета06:47
226

Опрос: каждый третий вкладчик планирует забрать свой депозит из банка

"При сохранении тенденции на снижение доходности по депозитам в течение III квартала 2020 года забрать свои деньги из банка планируют 32%, то есть почти каждый третий нынешний вкладчик", - отмечается в материале.
ТАСС20:04
98

Глава ВОЗ заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса будет короче, чем испанский грипп 1918 года, и продлится менее двух лет, если мир объединится и сможет найти вакцину.
Российская газета13:58
125