Компании перемещают свои производства из Китая

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Специалисты предполагают, что к этому привели торговые войны между КНР и США, а также пандемия коронавируса, которая оказала влияние на цепочки поставок. Согласно подсчетам Bank of America, американские и европейские компании готовы потратить около триллиона долларов на вывод производств из Китая.