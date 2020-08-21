Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Газета.Ru
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Специалисты предполагают, что к этому привели торговые войны между КНР и США, а также пандемия коронавируса, которая оказала влияние на цепочки поставок. Согласно подсчетам Bank of America, американские и европейские компании готовы потратить около триллиона долларов на вывод производств из Китая.В источнике
С чего всё началось
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Согласно исследованию аналитической компании Gartner, около трети компаний с глобальными производственными цепочками переносят производство из КНР в другие страны или планируют сделать это в ближайший год.
Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Pravda.Ru

Международные компании выводят свои производства из Китая

Pravda.Ru13:21
Газета.Ru

Компании перемещают свои производства из Китая

Газета.Ru07:45
Ридус

Почему Китай больше не будет «фабрикой мира»

Ридус18:28
ИА Красная Весна

Глобальные компании решили вывести свои производства из Китая — аналитики

ИА Красная Весна05:12
Евразия Daily

Конец глобализации: Что для Китая вред, то для России благо

Евразия Dailyвчера в 06:25
Вести.Ru

Конец «мировой фабрики»: компании выводят свои производства из Китая

Вести.Ruвчера в 04:20
Известия

Расседлать дракона: глобальные корпорации собрались покинуть Китай

Известиявчера в 17:02

Мэтт Ривз представил логотип и концепт-арт «Бэтмена» для DC FanDome

Ривз выложил эти материалы на своей странице в Twitter, добавив такую подпись: Рад поделиться с вами первым взглядом на официальный логотип нашего «Бэтмена», а также очень клевым дополнительным концепт-артом DC от удивительного Джима Ли.
Popcornnews.ru02:36

Глава ВОЗ заявил, что вакцина не остановит пандемию коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что пандемия коронавируса будет короче, чем испанский грипп 1918 года, и продлится менее двух лет, если мир объединится и сможет найти вакцину.
Российская газета13:58
125

В Омске сообщили о готовящемся вылете самолета с Навальным

Вылет из Омска самолёта Bombardier Challenger 604, на котором могут транспортировать в немецкую клинику находящегося в реанимации оппозиционера Алексея Навального, пока запланирован на утро субботы, сообщили РИА Новости в справочной службе омского аэропорта.
РИА Новости12:08
6

Более 9 тыс. руб. В России готовят новое повышение пенсий

Как сообщила заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, рост прожиточного минимума повлечет и повышение пенсий.В России прожиточный минимум разнится для нескольких категорий граждан: это дети, пенсионеры и трудоспособные люди.
Уфимские Заметки06:47
118

Американцы восхитились российским автомобилем-амфибией «Дрозд»

Впервые широкой публике будет показана российская полноприводная глиссирующая машина-амфибия "Дрозд", на которую, как сообщает Lenta.ru, обратили внимание в американском издании Drive, где машину сравнили с одним из автомобилей Джеймса Бонда.
Экономика сегоднявчера в 06:43
6

Главврач больницы заявил о невозможности транспортировки Навального

Состояние здоровья блогера Алексея Навального улучшилось, однако все равно не позволяет транспортировать его в Германию, заявил по итогам консилиума с приглашенными из Москвы врачами главврач больницы скорой медицинской помощи (БСМП-1) в Омске, где находится Навальный, Александр Мураховский.
Взгляд.ру02:25
6