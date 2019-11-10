Не решена проблема неплатежей – компании, отвечающие за вывоз и утилизацию мусора, не могут получить денег ни с населения, ни с организаций, констатируют авторы мониторинга. На конец октября НАКДИ оценивает собираемость платежей примерно в 70%.

с чего всё началось

Необходимо обнулить ставку НДС, а не освобождать компании от уплаты налога, отмечают эксперты, опрошенные газетой "Ведомости". В таком случае компании не лишались бы права на вычет. Между тем за вывоз мусора в основном не платят юридические лица (65-70%).

Компании по вывозу и переработке мусора жалуются на отмену НДС

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