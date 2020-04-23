15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.

с чего всё началось

Нормативная база по оказанию государственной поддержки пока не сформирована, но на госпортале «Экономика без вируса» появились требования к претендентам: там указано, что по состоянию на 1 января у фирмы-претендента не должно быть задолженности по налогам.

Компании с долгами по налогам лишат господдержки для выплаты зарплат

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