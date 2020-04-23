Экономика

РБКРБККомпании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
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с чего всё началось

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.
РБК00:00

Подробнее о событии

Компании с долгами по налогам лишат господдержки для выплаты зарплат

Говорит Москва03:22

Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

News.ru00:52

Компании с долгами по налогам не получат господдержку на выплату зарплат

Дождь02:46

РБК: старые долги мешают малому и среднему бизнесу получить помощь государства

Коммерсантъ01:53

Власти уточнили условия получения безвозмездной финансовой помощи для МСБ

БИЗНЕС Online01:09

Компании с долгами по налогам могут остаться без господдержки для выплаты зарплат

Forbes02:48

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

РБК00:00
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 04:26, Ашберн
Экономика

Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
21
Политика

35 лет назад Горбачев провозгласил курс на Перестройку

23 апреля 1985 года Михаил Горбачев на Пленуме ЦК КПСС в Москве заявил о необходимости реформирования системы под лозунгом ускорения социально-экономического развития СССР.
Газета.Ru 03:26
Общество

В России за сутки зафиксировано 4774 случая заражения коронавирусом

По состоянию на 23 апреля в России выявлено 62 773 случая заболевания Covid-19, сообщил Опершатаб.
Readovka.ru 03:45
Общество

Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков

Система цифровых пропусков в Челябинской области будет вводиться при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который можно получить через портал госуслуг, сообщил в четверг первый замгубернатора Виктор Мамин.
РИА Новости 04:14
26
Общество

Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
361
Происшествия

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы

В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
1,3K
Происшествия

Полицейских Миасса изолировали из-за коронавируса

Содействие полицейским Миасса в охране общественного порядка оказывают коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и главного управления МВД России по Челябинской области.
NewsMiass.ru 03:08
Общество

Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов

Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
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Здоровье

Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа

Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru вчера в 18:09
11
Общество

Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области

Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
58
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
82
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
64
Общество

В Татарстане выявлено 57 новых случаев коронавируса

В четверг, 23 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирусом заразилось еще 57 человек.
КП - Казань 03:49
Экономика

ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева

ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
1,8K
Здоровье

В Тверской области выявили 33 новых случая коронавируса

33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией сегодня выявлены в Тверской области.
ГТРК Тверь 21 апреля в 13:46
64
Здоровье

В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом

Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
340
Транспорт

«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае

Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Здоровье

Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане

Вестник Кавказа 02:08
3
Происшествия

Участники митинга во Владикавказе получили административный арест

Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс 21 апреля в 15:30
89
Экономика

Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти

Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
Forbes 01:19
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
376
Политика

Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина

Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
537
Экономика

Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки

Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
37
Шоу-бизнес

Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии

Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru вчера в 10:09
7
Политика

Трамп приостановил иммиграцию в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:03
19
Общество

Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
94
Политика

Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем

Газета.Ru вчера в 09:43
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Экономика

Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
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Финансы

Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей

В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
Общество

Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности

В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 03:48
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