Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.

с чего всё началось

15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.

Компании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат

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