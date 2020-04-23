Экономика
РБККомпании с долгами по налогам не получат господдержку для выплаты зарплат
15 апреля президент Владимир Путин объявил о безвозмездной финансовой помощи малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат сотрудникам в мае и июне. Предприятия должны получить по 12 130 руб. в месяц (минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника.
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Часть предприятий малого и среднего бизнеса могут получить отказ в правительственных грантах на выплату зарплат из-за долгов по налогам.РБК00:00
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Экономика
Bloomberg: США проверяют возможную утечку данных о переговорах ОПЕК+
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США проводит проверку с целью выяснить, могли ли трейдеры тайно получить непубличную информацию о переговорах стран ОПЕК+ в марте.
ТАСС вчера в 18:02
Политика
35 лет назад Горбачев провозгласил курс на Перестройку
23 апреля 1985 года Михаил Горбачев на Пленуме ЦК КПСС в Москве заявил о необходимости реформирования системы под лозунгом ускорения социально-экономического развития СССР.
Газета.Ru 03:26
Общество
В России за сутки зафиксировано 4774 случая заражения коронавирусом
По состоянию на 23 апреля в России выявлено 62 773 случая заболевания Covid-19, сообщил Опершатаб.
Readovka.ru 03:45
Общество
Челябинские власти рассказали о возможном введении цифровых пропусков
Система цифровых пропусков в Челябинской области будет вводиться при ухудшении ситуации с коронавирусной инфекцией, пропуск будет представлять собой пин-код из 11 цифр, который можно получить через портал госуслуг, сообщил в четверг первый замгубернатора Виктор Мамин.
РИА Новости 04:14
Общество
Во Владимирской области выявили 46 случаев заражения коронавирусом
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 46, всего в регионе 339 заболевших, сообщило управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:32
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Происшествия
Полицейских Миасса изолировали из-за коронавируса
Содействие полицейским Миасса в охране общественного порядка оказывают коллеги из ближайших территориальных органов внутренних дел и главного управления МВД России по Челябинской области.
NewsMiass.ru 03:08
Общество
Бывшие узники концлагерей попросили СК расследовать действия финнов
Несколько бывших узников концлагерей в Петрозаводске попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина расследовать действия финских оккупационных властей и их пособников в Карелии, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 02:16
Здоровье
Россиян предупредили о заражении коронавирусом при промывании носа
Аплетаева порекомендовала россиянам не готовить солевой раствор в домашних условиях, а приобретать специально предназначенные для этого фармацевтические препараты в аптеке.
URA.Ru вчера в 18:09
Общество
Азаров рассказал о мерах поддержки жителей Самарской области
Самара, 23 апреля 2020, 08:37 — REGNUM Некоторым категориям граждан выплатят по пять тысяч рублей в Самарской области.
REGNUM 01:37
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Общество
В Татарстане выявлено 57 новых случаев коронавируса
В четверг, 23 апреля, стало известно, что в Татарстане коронавирусом заразилось еще 57 человек.
КП - Казань 03:49
Экономика
ЦБ попросил ограничить публичную активность Глазьева
ЦБ просит Минэкономики повлиять на публичную активность господина Глазьева, а именно «рассмотреть целесообразность проработки оптимизации коммуникационной деятельности» его как члена коллегии ЕЭК от России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 02:41
Здоровье
В Тверской области выявили 33 новых случая коронавируса
33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией сегодня выявлены в Тверской области.
ГТРК Тверь 21 апреля в 13:46
Здоровье
В Ростовской области обновили карту заражения коронавирусом
Ростов-на-Дону, 23 апреля 2020, 11:16 — REGNUM В Ростовской области опубликована обновлённая карта распространения коронавирусной инфекции на территории региона, передаёт ИА REGNUM 23 апреля.
REGNUM 04:16
Транспорт
«Аэрофлот» сократит количество рейсов по России в мае
Пассажирам отмененных рейсов предложат перебронировать билеты. «Аэрофлот» вносит изменения в полётную программу по России на май.
Петербургский дневник 03:28
Здоровье
Медсестер лечили от вирусного заболевания в подсобке в Дагестане
Вестник Кавказа 02:08
Происшествия
Участники митинга во Владикавказе получили административный арест
Суд во Владикавказе назначил административные аресты 14 участникам несанкционированной акции, которая прошла у Дома правительства Северной Осетии в понедельник, сообщили "Интерфаксу" в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции республики.
Интерфакс 21 апреля в 15:30
Экономика
Forbes назвал крупнейших покупателей российской нефти
Китайская компания Chinaoil возглавила рейтинг крупнейших покупателей российской нефти по итогам 2019 года — и по общей сумме контрактов, и по физическим объемам поставок: 39,7 млн т на $18,3 млрд.
Forbes 01:19
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Политика
Путин снял должности зампредседателя СК Александра Сорочкина
Президент России Владимир Путин освободил от должности и уволил с военной службы замглавы Следственного комитета Александра Сорочкина, соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:13
Экономика
Банки начали отменять кешбэк на онлайн-покупки
Газпромбанк, "Хоум Кредит" и Кредит Европа банк отменили кешбэк на покупки онлайн, сообщает РБК.
Коммерсантъ 01:43
Шоу-бизнес
Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии
Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса.
Super.ru вчера в 10:09
Политика
Трамп приостановил иммиграцию в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о временной остановке иммиграции в США в условиях дефицита рабочих мест в стране из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 19:03
Общество
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Экономика
Путин поручил правительству утвердить льготную ипотеку со ставкой 6,5%
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить льготную ипотечную программу по ставке 6,5% годовых до 1 мая.
Известия 03:10
Финансы
Россияне забрали в марте из банков вклады на 315 млрд рублей
В марте вклады физических лиц в российских банкахсократились на 315 млрд рублей (или на 1% без учета валютной переоценки), в основном в иностранной валюте, рублевые депозиты были стабильны, говорится в комментарии Банка России о развитии банковского сектора.
Интерфакс 04:10
Общество
Заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась к показателю шестидневной давности
В Москве за последние сутки выявлено 1 959 новых случаев заболевания коронавирусом, а их общее число достигло 33 940, сообщает оперативный штаб по контролю за коронавирусом в четверг.
Интерфакс 03:48