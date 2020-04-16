Общество
СаминвесторКомпании столкнулись с невозможностью получить господдержку
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что многие компании столкнулись с невозможностью получить государственную поддержку из-за несовпадения основного кода вида экономической деятельности (ОКВЭД).
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с чего всё началось
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.РБК00:00
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«Помощь нужна всем!» Стоматологи не согласились с правилами правительственной поддержки
Национальная служба новостей06:13
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Музыка
Little Big выступит на телеконцерте «Евровидения» в мае
Российская группа Little Big 16 мая примет участие в специальном телеконцерте Europe Shine A Light, организованном Европейским вещательным союзом как альтернатива отмененному конкурсу "Евровидение-2020", сообщается в четверг на сайте конкурса.
ТАСС 07:38
Происшествия
Подросток задержан за подготовку нападения на школу в Красноярске
«ФСБ России задержан житель города Красноярска 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на школу», — отмечается в сообщении ЦОС ФСБ.
RT на русском 07:59
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится минимум до конца мая.
РБК 08:02
Кино
У экранизации культового квеста 90-х Myst появился сценарист
Квест Myst вышел на ПК в 1993 году, став самой продаваемой PC-игрой 1990-х годов.
REGNUM 08:12
Общество
В Петербурге могут заразиться коронавирусом 40 тысяч человек
Худший сценарий развития ситуации в Петербурге предполагает, что новой коронавирусной инфекцией заболеет около 40 тысяч человек, из них у шести тысячи болезнь будет протекать в тяжёлой форме.
Парламентская газета 07:42
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Общество
В России за сутки заразились почти 3,5 тысячи человек
Большая часть зараженных приходится на Москву (16 146), Подмосковье (3 054), Санкт-Петербург (1 083) и Коми (441).В стране проведено более 1,61 миллиона тестов на COVID-19 (почти 100 тысяч за последние сутки).
Компания 03:46
Здоровье
В Ивановской области в сутки проводят 650 тестов на коронавирус
650 экспресс-тестов на коронавирус в сутки проводят в Ивановской области.
Аргументы и факты - Иваново 06:02
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Игры
В Сети опубликован новый трейлер фанатского ремастера Stalker Clear Sky
OAnews вчера в 15:02
Общество
Названы даты завершения учебного года в школах Екатеринбурга
Текущий учебный год для первоклассников Екатеринбурга завершится 22 мая, а для учеников 2-11 классов – 29 мая.
Уралинформбюро 08:10
Шоу-бизнес
Настя Ивлеева спародировала Ольгу Бузову в ванне с лапшой
Бузова снялась в наполненной ванной, но вместо обычной воды в ванной была лапша быстрого приготовления.
Bimru.ru 05:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Происшествия
Семья из Карелии так самоизолировалась, что ее разыскивала полиция
Следственный комитет Карелии проводит проверку по факту исчезновения семьи из Петрозаводска с двумя несовершеннолетними детьми.
Российская газета 08:22
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Общество
В Китае отвергли версию об утечке вируса из лаборатории
Предположения о возможной утечке коронавируса из лаборатории в Ухани лишены научных доказательств, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
НТВ 06:06
Общество
Цивилёв продлил режим самоизоляции в Кузбассе
Кемерово, 16 апреля 2020, 14:06 — REGNUM Режим самоизоляции в Кемеровской области продлевается до 26 апреля включительно.
REGNUM 07:06
Экономика
Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
Футбол
Шалимов — о конфликте Уткина и Соловьёва: почему это именно сейчас интересно?!
Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов отреагировал на конфликт известного блогера Василия Уткина с телеведущим Владимиром Соловьёвым.
Чемпионат 06:07
Экономика
Холдинг RBI построит новый ЖК рядом с Московским вокзалом Петербурга
На Миргородской улице холдинг построит жилой дом, а на Киевской улице — отель.
Карповка 07:07
Политика
Песков назвал условие поставки аппаратов ИВЛ из США в Россию
Россия воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о помощи с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в случае необходимости, сказал журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:54
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь
7Дней.ру 02:00
Общество
В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 000 рублей
В I квартале 2020 г. в России по сравнению с январем – мартом прошлого года продажи смартфонов дороже 100 000 руб. в штуках выросли в 2 раза.
Ведомости вчера в 17:04
Общество
Врачи назвали нулевого пациента с коронавирусом в России
Капитал страны вчера в 12:51