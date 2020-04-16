Общество
СаминвесторКомпании столкнулись с невозможностью получить господдержку
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что многие компании столкнулись с невозможностью получить государственную поддержку из-за несовпадения основного кода вида экономической деятельности (ОКВЭД).
Читать в источнике
Оценить164
с чего всё началось
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
В МТПП подтвердили отказ в господдержке компаниям по формальным причинам
Национальная служба новостей09:05
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Происшествия
ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
Общество
За прогулки в лесах могут оштрафовать жителей Подмосковья
Сотрудники комитета лесного хозяйства наделены правом штрафовать жителей Подмосковья за прогулки в лесах.
Live24 07:57
Общество
Фрегат «Адмирал Головко» готовят к спуску на воду
Фрегат «Адмирал Головко» планируется спустить на воду в конце апреля – начале мая. Об этом сообщает пресс-служба завода «Северная верфь».
Петербургский дневник 07:23
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Космос
Телескоп ESO видит звездный танец вокруг сверхмассивной черной дыры
Наблюдения, сделанные с помощью «Очень большого телескопа» (VLT) ESO, впервые показали, что звезда, вращающаяся вокруг сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути, движется так же, как и предсказывает общая теория относительности Эйнштейна.
AstroNews.ru 08:41
Общество
Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах
«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 08:48
Происшествия
На севере Италии произошло землетрясение магнитудой 4,2
РИА Новости 06:41
Экономика
Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 04:11
Общество
Подсчитано реальное число безработных в России
Реальное число безработных в России уже в январе было на уровне 3,5 миллиона человек, в апреле достигло 4 миллионов.
Lenta.ru 09:14
Политика
Кремль не исключает перенос парада Победы
По данным СМИ, Кремль решил перенести парад Победы на более поздний срок, но официальных заявлений пока не было.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Сноуден хочет остаться в России еще на три года
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден намерен остаться в России еще на три года.
Вести.Ru 07:20
Общество
Япония ввела режим ЧС на всей территории
Вести.Ru 07:42
Общество
В России вычислили нулевого пациента с коронавирусом
Завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова, академик РАН Александр Чучалин рассказал о нулевом пациенте, который завез коронавирус в Россию.
Московский Комсомолец вчера в 09:37
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Игры
Игроки нашли информацию о ремастере Crysis раньше официального анонса
Crytek скрыла анонс ремастера на официальном сайте, но благодаря файлам cookie фанаты смогли получить информацию о новой игре.
Чемпионат 08:43
Авто
Volkswagen опубликовал фото нового кроссовера Nivus
Несмотря на камуфляж, которым Volkswagen традиционно маскирует все «предпремьерные» прототипы, о форме кузова и некоторых дизайн-элементах нового кроссовера можно судить почти безошибочно.
Автоновости дня 02:05
Общество
Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета
В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
Большинство вузов в России проведут летнюю сессию онлайн
Большинство российских вузов приняли решение провести летнюю сессию в онлайн режиме, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».
Rambler News Service 08:14
Технологии
В первый год производство PlayStation 5 будет ограничено
Для сравнения: с ноября 2013 года и последующие два квартала PlayStation 4 была выпущена в количестве 7,5 млн.
ГЛАС.RU 09:11
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Экономика
Кофейные зерна резко подорожали из-за панического спроса
Фьючерсные контракты на кофейные зерна сильно подорожали в последнее время.
Ведомости 07:06
Общество
Какая дистанция убережет от коронавируса в 90% случаев
Обоснованная "социальная дистанция", которая необходима, чтобы уберечься от передачи коронавируса, составляет два метра.
ТВ Центр 08:31
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
Общество
В России за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Как сообщили сегодня в оперштабе по борьбе с коронавирусом, за сутки в нашей стране было выявлено 3448 новых случаев заражения COVID-19.
Sochi.com 06:08
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Религия
Православные встречают Чистый четверг
Сегодня, 16 апреля, православные христиане встречают Чистый четверг.
U74.Ru 01:30
Здоровье
В Тверской области обнаружено 34 новых случая заражения коронавирусом
Ресурс Стопкоронавирус.рф опубликовал свежие данные по статистике заболевания коронавирусом на 16 апреля. Зарегистрировано 34 новых случаев.
Tverlife 03:47