Общество

СаминвесторСаминвесторКомпании столкнулись с невозможностью получить господдержку

Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что многие компании столкнулись с невозможностью получить государственную поддержку из-за несовпадения основного кода вида экономической деятельности (ОКВЭД).
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с чего всё началось

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
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