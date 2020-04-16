Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.

с чего всё началось

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