Общество
СаминвесторКомпании столкнулись с невозможностью получить господдержку
Сегодня, 16 апреля 2020 года, стало известно, что многие компании столкнулись с невозможностью получить государственную поддержку из-за несовпадения основного кода вида экономической деятельности (ОКВЭД).
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с чего всё началось
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.РБК00:00
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В МТПП подтвердили отказ в господдержке компаниям по формальным причинам
Национальная служба новостей09:05
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Общество
В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме
В Минобрнауки допустили, что новый учебный год в российских вузах может начаться в онлайн-режиме.
Lenta.ru 08:50
Гаджеты
Появились фото прототипа защищенного смартфона Xiaomi Comet
Недавно в сети распространили первые фотографии прототипа аппарата, а также назвали некоторые его характеристики.
Astera вчера в 13:08
Общество
В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом
Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
Здоровье
Медики обнаружили опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Медики предположили, какими опасными последствиями грозит коронавирусная инфекция для выздоровевших людей.
МедиаПоток 02:35
Музыка
На онлайн-концерте «Евровидения» выступят Little Big
Europe Shine A Light, организованный Европейским вещательным союзом, – это специальный онлайн-концерт, на котором смогут выступить 16 мая Little Big.
Петербургский дневник 09:34
Общество
В Свердловской области режим самоизоляции сохранится после 20 апреля
Сегодня, 16 апреля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что после 20 апреля в регионе будет сохранён режим.
Уральский меридиан 10:10
Культура
Институт «Стрелка» запустил новую образовательную программу
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» в Москве запустил новую образовательную программу Strelka 2020 Live.
Lenta.ru 07:40
Здоровье
Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
Общество
Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
Здоровье
В Петербурге более 60 медиков заразились коронавирусом
«В Петербурге уже 65 медработников заразились коронавирусом, в трех случаях точно доказано, что заражение произошло при исполнении служебных обязанностей», - рассказал главный хирург Петербурга, директор НИИ фтизиопульмонологии Петр Яблонский в интервью «Доктору Питеру».
Доктор Питер вчера в 04:41
Общество
Названы даты завершения учебного года в школах Екатеринбурга
Текущий учебный год для первоклассников Екатеринбурга завершится 22 мая, а для учеников 2-11 классов – 29 мая.
Уралинформбюро 08:10
Общество
В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции
Ситуация с соблюдением москвичами режима самоизоляции пока не улучшается.
Известия 09:35
Общество
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов в России
Forbes опубликовал ежегодный список 200 самых богатых российских бизнесменов.
РИА Новости 05:32
Общество
Индекс самоизоляции Петербурга опустился в красную зону
Индекс самоизоляции Петербурга к 14:31 по Москве опустился до уровня красной зоны — 2,4 балла из 5. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Карты".
DP.RU 07:54
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Экономика
Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес
Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 09:55
Наука
В рифах Австралии сняли на видео самое длинное в мире существо
Австралийские ученые обнаружили при исследовании подводных каньонов у коралловых рифов Нингалу самое длинное из живых существ на планете - 45-метровую сифонофору.
Российская газета 07:20
Фигурное катание
Фигурист Нгуен рассказал об оскорблениях со стороны фанатов Медведевой
Ранее стало известно, что шоу с участием российской фигуристки Евгении Медведевой «Prism on Ice» перенесено на 2021 год.
Нева Спорт 02:15
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Экономика
Более 500 тысяч компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства
Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса, в которых работают свыше трех миллионов человек, могут рассчитывать на прямую финансовую поддержку от государства.
Российская газета 06:27
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Общество
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
Индивидуальные предприниматели Москвы начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков, дающих право передвигаться по столице в условиях введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений.
РБК 10:12
Общество
Fox News сообщил о заражении «нулевого пациента» в лаборатории Уханя
Источники Fox News отметили, что человеку инфекция передалась от летучих мышей, а «нулевой пациент» затем распространил ее на других людей, находившихся в Ухане.
РБК 00:49
Происшествия
Полковника Росгвардии поймали на вымогательстве крупной взятки
Полковника Росгвардии задержали в Подмосковье по подозрению в вымогательстве 18 миллионов рублей.
Вести.Ru 06:01
Политика
74 российских школьника в США оказались в тяжелой ситуации
В США в сложной ситуации оказались 74 российских школьника. Прошлой осенью они выехали туда для обучения.
Вести.Ru 14 апреля в 12:39
Энергетика
Власти США могут начать платить нефтяным компаниям за отказ от добычи
Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность выплаты компенсации американским производителям, оставляющим нефть в недрах земли во избежание переизбытка на рынке, который привел к падению цен и стал причиной банкротства некоторые буровых компаний, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 07:48
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
Общество
Матвиенко не увидела повода для объявления майских праздников рабочими
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предпосылок для отмены майских праздников в этом году нет.
Известия 07:21
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20