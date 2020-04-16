Общество

РБКРБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
Читать в источнике
Комментировать123

Подробнее о событии

Бизнес заявил об отказах в господдержке по формальным причинам

Forbes02:46

Предприниматели столкнулись с отказами в господдержке по формальной причине

Дождь02:06

Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Национальная служба новостей02:00

Пострадавший от коронавируса бизнес пожаловался на невозможность господдержки из-за записи в ЕГРЮЛ

ФедералПресс01:58

Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Говорит Москва00:52

Некоторые российские компании не могут получить господдержку из-за коронавируса по формальным причинам

Новая газета01:51

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 04:48, Ашберн
Происшествия

Беременная девушка с коронавирусом скончалась в Дагестане

Астрахань FM 04:22
Экономика

Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 04:11
129
Общество

В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 10:33
680
Общество

В Тульской области еще 44 человека заразились коронавирусом

Остальные контактировали с инфицированными. На данный момент в Тульской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:50
36
Здоровье

Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом

Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
232
Происшествия

В Самарской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом

Самара, 16 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
1
Политика

Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса

Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
689
Шоу-бизнес

Тяжелобольную Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

StarHit.ru 02:20
43
Политика

Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса.
РЕН ТВ 04:14
3
Авто

Бывшее СП GM и «АвтоВАЗа» сменило название

Rambler News Service 04:36
1
Транспорт

Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
2,6K
Происшествия

В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек

14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
2
Здоровье

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Шоу-бизнес

Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой

Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 13:09
6
Политика

Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы

РИА Новости вчера в 08:40
2,3K
Гаджеты

Apple презентовала недорогой iPhone SE

NewInform вчера в 13:48
525
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Культура

Как изменились актеры сериала «Кармелита» спустя 15 лет

SM News вчера в 12:47
Общество

В Севастополе подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом

16 апреля в Севастополе подтверждено еще 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки.
Независимое телевидение Севастополя 04:27
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
729
Технологии

Корпорация Microsoft представила «Планетарный компьютер»

Американская корпорация Microsoft анонсировала "Планетарный компьютер" — открытую платформу для вычислений, которая поможет специалистам поддерживать биологическое разнообразие в экосистемах Земли.
Planet Today 02:34
Экономика

Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса

Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
3,5K
Здоровье

Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую

По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
152
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
31
Политика

Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
12
Общество

В Брянской области умер первый пациент с коронавирусом

Первый пациент с коронавирусом скончался в Брянской области, COVID-19 осложнил течение ряда тяжелых хронических заболеваний 89-летнего мужчины, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 04:30
13
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
48
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
Газета.Ru 03:40
250
Как работают Яндекс.Новости?
Главное