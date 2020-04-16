Общество
РБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
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Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Национальная служба новостей02:00
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Происшествия
Беременная девушка с коронавирусом скончалась в Дагестане
Астрахань FM 04:22
Экономика
Forbes назвал новичков в списке 200 богатейших бизнесменов России
Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
Коммерсантъ 04:11
Общество
В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 10:33
Общество
В Тульской области еще 44 человека заразились коронавирусом
Остальные контактировали с инфицированными. На данный момент в Тульской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:50
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Происшествия
В Самарской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 16 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Политика
Медведев заявил о коллапсе в некоторых отраслях из-за вируса
Положение бизнеса в связи с пандемией COVID-19 очень сложное, в некоторых отраслях ситуация напоминает коллапс, однако с этим столкнулась не только Россия, все страны готовят свой ответ на этот вызов, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
РИА Новости вчера в 12:33
Политика
Путин поручил сократить сроки исследований препаратов от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок и сократить сроки доклинических и клинических исследований препаратов от коронавируса.
РЕН ТВ 04:14
Авто
Бывшее СП GM и «АвтоВАЗа» сменило название
Rambler News Service 04:36
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
Происшествия
В Воронежской области коронавирус подтвердили у 14 человек
14 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено за сутки в Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.
REGNUM 04:21
Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 13:09
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
РИА Новости вчера в 08:40
Гаджеты
Apple презентовала недорогой iPhone SE
NewInform вчера в 13:48
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Культура
Как изменились актеры сериала «Кармелита» спустя 15 лет
SM News вчера в 12:47
Общество
В Севастополе подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
16 апреля в Севастополе подтверждено еще 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки.
Независимое телевидение Севастополя 04:27
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Технологии
Корпорация Microsoft представила «Планетарный компьютер»
Американская корпорация Microsoft анонсировала "Планетарный компьютер" — открытую платформу для вычислений, которая поможет специалистам поддерживать биологическое разнообразие в экосистемах Земли.
Planet Today 02:34
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Шоу-бизнес
В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы
РБК вчера в 13:59
Общество
В Брянской области умер первый пациент с коронавирусом
Первый пациент с коронавирусом скончался в Брянской области, COVID-19 осложнил течение ряда тяжелых хронических заболеваний 89-летнего мужчины, сообщает региональный оперативный штаб.
РИА Новости 04:30
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Завершился первый в этом году обмен пленными между Киевом и Донецкой народной республикой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
Газета.Ru 03:40