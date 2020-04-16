Общество
РБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
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Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Национальная служба новостей02:00
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Спорт
Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.
Pravda.Ru 03:01
Общество
В России коронавирус за сутки нашли еще у почти 3,5 тыс. человек
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 3448 в 78 регионах", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс 03:47
Происшествия
Число заболевших COVID-19 в Карелии увеличилось до девяти
Еще два случая коронавирусной инфекции подтверждены в Карелии, один из них – у врача станции скорой помощи, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.
РИА Новости 03:31
Авто
Представлены самые необычные автомобили, которые продаются в России
Аукционный дом «Литфонд» 18 апреля собирается выставить на торги 37 необычных автомобилей.
NewInform 03:10
Общество
Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса
Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Общество
Два новых случая заражения коронавирусом выявили в Крыму за сутки
В Крыму за сутки было выявлено два новых случая заражения коронавирусом, заявил глава республики Сергей Аксенов 15 апреля на заседании оперативного штаба.
ИА Красная Весна вчера в 03:29
Политика
Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Политика
Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
Энергетика
Saudi Aramco пытается нарастить долю рынка
Саудовский нефтяной гигант пытается нарастить свою долю на рынке всеми доступными способами.
Вести.Ru 03:19
Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Экономика
Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
RT на русском 01:09
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК вчера в 13:01
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Комсомольская правда вчера в 15:20
Общество
В России за сутки скончались 34 пациента с коронавирусом
За весь период в России от коронавируса скончались 232 человека. Накануне, 15 апреля, сообщалось о 28 погибших за сутки.
Известия 03:46
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Шоу-бизнес
Ургант с Глюкозой примкнули к подушечному флешмобу
Свои тела прикрыли подушками телеведущий Иван Ургант и певица Наталья Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, закрепив их поясами на талии.
iReactor вчера в 21:56
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
Известия вчера в 22:15
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Российский Су-35 перехватил американский патрульный самолет P-8A Poseidon над Средиземным морем, проведя «опасное» сближение, говорится в пресс-релизе шестого флота ВМС США.
Известия вчера в 18:52
Происшествия
Сотрудник Росгвардии умер на посту в авиационном научном центре России
В Москве сотрудник Росгвардии умер на своем посту в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Жуковского — авиационном научном центре России.
Lenta.ru 03:29
Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
За сутки от заболевания, которое вызывает коронавирус, умерли еще 28 человек. Общее число жертв достигло 198.
Вести ФМ вчера в 06:41
Политика
Горбачев призвал все страны сократить военные расходы
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в своей статье для американского еженедельника Time призвал все страны сократить военные расходы на 10-15% на фоне коронавируса.
Rambler News Service 01:32
Хоккей
У «Салавата» четыре кандидата в шорт-листе на замену Умарка. Один из них защитник
Учитывая, что команду покидает Захар Арзамасцев, команда нуждается в игроке обороны в первые две пары защитников.
Горобзор.ру 00:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56