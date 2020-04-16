Общество

РБКРБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
Читать в источнике
Комментировать151
с чего всё началось

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
РБК00:00

Подробнее о событии

Пострадавший от коронавируса бизнес пожаловался на невозможность господдержки из-за записи в ЕГРЮЛ

ФедералПресс01:58

Бизнес заявил об отказах в господдержке по формальным причинам

Forbes02:46

Предприниматели столкнулись с отказами в господдержке по формальной причине

Дождь02:06

«Помощь нужна всем!» Стоматологи не согласились с правилами правительственной поддержки

Национальная служба новостей06:13

Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Говорит Москва00:52

Некоторые российские компании не могут получить господдержку из-за коронавируса по формальным причинам

Новая газета01:51

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

РБК00:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Super.ru 04:58
17
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
932
Общество

Инфекционист назвал сроки наступления пика пандемии в России

Доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев заявил, что пик пандемии коронавируса в России наступит через 1,5-2 месяца.
Газета.Ru 05:48
501
Происшествия

Установлены заказчики беспорядков в колонии в Ангарске

Заказчиков бунта колонии №15 в Ангарске удалось установить, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные ГУФСИН по Иркутской области.
Газета.Ru 05:31
13
Здоровье

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
92
Энергетика

Россия снизит экспортную пошлину на нефть почти на 80%

Экспортная пошлина на нефть из России составит с 1 мая $6,8 за тонну, сообщает Минфин. Это минимальная ставка пошлины с начала 2000-х годов.
Вести.Ru вчера в 07:23
10
Политика

ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
1
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.
РБК 05:54
159
Шоу-бизнес

В «Тат-Плаза» ответили на сообщения об иске мэрии Москвы

РБК вчера в 13:59
12
Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
41
Общество

Немецкий зоопарк собирается скормить одних животных другим

Gazeta.SPb вчера в 14:46
27
Общество

Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву

Ан-225 Мрия доставил 9 тонн медицинских масок. Соответствующий груз был отправлен для эффективной борьбы с коронавирусом в Польше.
ToDay News Ufa 14 апреля в 15:44
360
Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
643
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК вчера в 13:01
1,7K
Общество

ФНПР раскрыла реальное количество безработных в России

Шершуков отметил, что разница в данных по безработице связана с тем, что Минтруд дает сведения о зарегистрированных безработных, а не в целом о людях, фактически оставшихся без работы.
Интерфакс 04:34
Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
225
Общество

В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

«Хотел бы вам напомнить, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа был создан в лаборатории», — цитирует дипломата ТАСС.
Известия 05:50
182
Общество

В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска

«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29
38
Здоровье

Коронавирус на Кубани подтвердился еще у 21 человека

На Кубани выявили еще 21 пациента с коронавирусом.
ЮГ Times 03:52
93
Общество

Соловьев отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
1,1K
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
34
Общество

Продажи жилья в Турции иностранцам подскочили на 14%

Интересно, что покупатели приобрели 107 432 новых объектов, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, и 233 606 объектов на вторичном рынке, что представляет собой годовой прирост на 57,2%. Только в марте в стране было продано 108 670 единиц жилья, что на 3,4% больше показателя аналогичного месяца прошлого года.
Prian.ru вчера в 07:15
Здоровье

В Оренбургской области за сутки выявлен 21 пациент с коронавирусом

Число жителей Оренбургской области, которые заболели коронавирусом, достигло 135. За сутки врачи поставили 21 диагноз.
Orenburg.media вчера в 06:12
Общество

В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
4
Фигурное катание

Шоу Медведевой в Японии перенесено из-за коронавируса

Шоу "Prism on Ice", в котором должна была принять участие российская фигуристка Евгения Медведева, перенесено на 2021 год из-за пандемии коронавируса, сообщает официальный сайт мероприятия.
Газета.Ru 01:05
1
Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
Политика

Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся

Lenta.ru 03:23
290
Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Как сообщает ToDay News Ufa, экранизация одноименного романа Гузель Яхиной будет представлена сегодня, 13 апреля, на телеканале «Россия 1». Съемки фильма проводились в Лаишевском районе Татарстана и на территории Казанского Кремля.
ToDay News Ufa 13 апреля в 05:07
760
Армия и оружие

16 апреля 1945 года началась Берлинская наступательная операция

Тюменская линия 05:00
2
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
344
Как работают Яндекс.Новости?
Главное