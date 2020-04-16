Общество
РБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
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с чего всё началось
«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.РБК00:00
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«Помощь нужна всем!» Стоматологи не согласились с правилами правительственной поддержки
Национальная служба новостей06:13
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Происшествия
В Кирове умерли две женщины с коронавирусом
В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
Общество
В Прикамье выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом
Пермь, 16 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 апреля, выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:58
Политика
Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса
Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Наука
В США разработали ультрадешёвый ИВЛ для экстренных ситуаций
Устройство разработали специалисты из университета Миннесоты, называется оно Coventor, но, как отмечают разработчики, использовать его можно только в чрезвычайных ситуациях, подобных той, в которой оказались США из-за пандемии коронавируса.
Машины и Механизмы 06:29
Политика
Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Общество
В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 10:33
Политика
Кремль не исключает перенос парада Победы
По данным СМИ, Кремль решил перенести парад Победы на более поздний срок, но официальных заявлений пока не было.
Коммерсантъ 07:00
Политика
Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
Происшествия
Екатеринбурженке выписали штраф за комментарий о коронавирусе
Жительнице столицы Урала Наталье Бабиковой назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Уралинформбюро 06:11
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
REGNUM 14 апреля в 06:10
Происшествия
Задержан высокопоставленный алтайский чиновник
Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
REGNUM 07:00
Кино
Disney выпустит документалку о съемках «Мандалорца»
Премьера документального сериала о съемках "Мандалорца" состоится на сервиса Disney+ в день "Звездных войн" — 4 мая 2020 года.
ИА InterMedia 06:58
Общество
В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве
В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Культура
Как изменились актеры сериала «Кармелита» спустя 15 лет
SM News вчера в 12:47
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv вчера в 07:43
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Здоровье
Коронавирусом в Саратовской области заразились пять медиков
Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области на 100 тыс. человек составляет 2,9.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:42
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Здоровье
Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом
У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
Экономика
Выручка X5 Retail Group в первом квартале выросла на 15,9%
Выручка ретейлера X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") в январе-марте 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,9% и составила 468,5 млрд рублей.
ТАСС 03:58
Происшествия
Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины
Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 12:26 — REGNUM Депутат заксобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков попытался силой не дать приставам забрать его автомобиль.
REGNUM 05:26
Общество
Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте
Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости вчера в 12:35