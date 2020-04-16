Общество

РБКРБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
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с чего всё началось

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

«Получая коды, предприниматели не задумывались о различиях, а теперь оказались без господдержки, хотя работают в наиболее пострадавших отраслях», — рассказал Калинин.
РБК00:00

Подробнее о событии

«Помощь нужна всем!» Стоматологи не согласились с правилами правительственной поддержки

Национальная служба новостей06:13

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

РБК00:00

Предприниматели столкнулись с отказами в господдержке по формальной причине

Дождь02:06

Пострадавший от коронавируса бизнес пожаловался на невозможность господдержки из-за записи в ЕГРЮЛ

ФедералПресс01:58

Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Говорит Москва00:52

Некоторые российские компании не могут получить господдержку из-за коронавируса по формальным причинам

Новая газета01:51

Бизнес заявил об отказах в господдержке по формальным причинам

Forbes02:46
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Происшествия

В Кирове умерли две женщины с коронавирусом

В Кирове в инфекционной клинической больнице скончались две пожилых пациентки с коронавирусом. Об этом сообщило правительство региона.
Российская газета 04:34
13
Общество

В Прикамье выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом

Пермь, 16 апреля 2020, 11:58 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 16 апреля, выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 04:58
1
Политика

Путин поручил упростить порядок регистрации вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить порядок государственной регистрации иммунобиологических лекарств для профилактики опасных заболеваний и сократить сроки, в которые препараты получают регистрацию.
РБК 06:57
11
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
1K
Наука

В США разработали ультрадешёвый ИВЛ для экстренных ситуаций

Устройство разработали специалисты из университета Миннесоты, называется оно Coventor, но, как отмечают разработчики, использовать его можно только в чрезвычайных ситуациях, подобных той, в которой оказались США из-за пандемии коронавируса.
Машины и Механизмы 06:29
Политика

Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся

Lenta.ru 03:23
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Общество

В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве

По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 10:33
703
Политика

Кремль не исключает перенос парада Победы

По данным СМИ, Кремль решил перенести парад Победы на более поздний срок, но официальных заявлений пока не было.
Коммерсантъ 07:00
37
Политика

Станцию метро «Пражская» предложили переименовать

Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
3
Происшествия

Екатеринбурженке выписали штраф за комментарий о коронавирусе

Жительнице столицы Урала Наталье Бабиковой назначен штраф в 30 тысяч рублей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе облсуда.
Уралинформбюро 06:11
6
Политика

Кремль отреагировал на предложение Трампа по поставке аппаратов ИВЛ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия при необходимости воспользуется предложением президента США Дональда Трампа о поставке в РФ аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 06:52
2
Происшествия

В Дагестане умерла зараженная коронавирусом беременная девушка

ТАСС 05:12
42
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

REGNUM 14 апреля в 06:10
4,8K
Происшествия

Задержан высокопоставленный алтайский чиновник

Как уже сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы это далеко не первый случай, когда фигурантами по коррупционным уголовным делам становились высокопоставленные алтайские чиновники.
REGNUM 07:00
1
Кино

Disney выпустит документалку о съемках «Мандалорца»

Премьера документального сериала о съемках "Мандалорца" состоится на сервиса Disney+ в день "Звездных войн" — 4 мая 2020 года.
ИА InterMedia 06:58
Общество

В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве

В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:50
40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
33
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
2
Культура

Как изменились актеры сериала «Кармелита» спустя 15 лет

SM News вчера в 12:47
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Обращение Владимира Путина: Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,5K
Кино

Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»

Piter.tv вчера в 07:43
3
Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
383
Здоровье

Коронавирусом в Саратовской области заразились пять медиков

Заболеваемость коронавирусом в Саратовской области на 100 тыс. человек составляет 2,9.
СаратовБизнесКонсалтинг 05:42
6
Здоровье

Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
1K
Здоровье

Врачи выявили новый симптом заражения коронавирусом

У каждого пятого итальянца, госпитализированного с COVID-19, наблюдаются проблемы с кожей, наиболее часто такой симптом встречается у детей и подростков.
РИА Новости вчера в 23:05
340
Экономика

Выручка X5 Retail Group в первом квартале выросла на 15,9%

Выручка ретейлера X5 Retail Group (входят "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") в январе-марте 2020 года увеличилась по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 15,9% и составила 468,5 млрд рублей.
ТАСС 03:58
Происшествия

Депутат на Алтае вступил в конфликт с приставами из-за своей машины

Горно-Алтайск, 16 апреля 2020, 12:26 — REGNUM Депутат заксобрания Республики Алтай Сергей Кухтуеков попытался силой не дать приставам забрать его автомобиль.
REGNUM 05:26
1
Общество

Алиханов прояснил порядок передвижения калининградцев на транспорте

Жители Калининградской области смогут передвигаться на личном автотранспорте и велосипедах, а для перемещения на автобусах и троллейбусов необходимо иметь справку для работы.
Невские Новости вчера в 12:35
29
Футбол

Денис Глушаков рассказал о конфликте с Романом Широковым на Евро-2016

Piter.tv 03:34
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