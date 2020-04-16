Общество
РБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
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Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
Главврач подвёл итоги 45 дней работы больницы в Коммунарке
Проценко подвёл итоги 45 дней работы в Коммунарке. За эти дни там прошли лечение 1659 пациентов, 1140 из которых уже выписаны.
REGNUM 01:20
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Футбол
Андрей Канчельскис — лучший россиянин в истории АПЛ
Известное спортивное медиа beIN Sports опубликовало свой рейтинг лучших российских футболистов, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге.
Bethub.org вчера в 05:42
Наука
Растения предотвратили дисбиоз в своих листьях
В норме у растений существует иммунный механизм защиты от протеобактерий, который защищает их от дисбиоза, — к такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Nature.
N+1 вчера в 06:07
Общество
Фарид Мухаметшин за 2019 год увеличил свой доход почти в два раза
По итогам 2019 года председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин получил доход в размере 38,9 млн рублей.
Реальное время вчера в 11:05
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Экономика
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса
Сегодня, 15 апреля, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание с членами федерального правительства, на котором обсудил новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса.
Тульская пресса вчера в 09:41
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Происшествия
В Петербурге фура упала в Неву
В Петербурге с Выборгской набережной в Неву упала фура, сообщает региональное управление ГИБДД.
Российская газета 01:34
Культура
Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда
News.ru 14 апреля в 07:12
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Армия и оружие
США заявили об испытании Россией ракеты против спутников
«Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля», — приводит заявление подразделения РИА Новости.
Lenta.ru 00:54
Здоровье
США могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года
Американские власти могут продлить социальное дистанцирование до 2022 года.
Evo-rus.com вчера в 13:57
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Здоровье
В Приморье назвали три очага заражения коронавирусом
Владивосток, 16 апреля 2020, 08:14 — REGNUM Очагами заражения коронавирусом в Приморском каре стали Михайловский район, село Подъяпольское и случаи в больницах.
REGNUM 01:14
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
Общество
Резко выросло количество заражённых коронавирусом в Кузбассе
По сообщению оперштаба Кузбасса, количество заражённых коронавирусом в регионе вновь увеличилось.
Сибдепо 00:20
Общество
В Москве введут автоматические проверки пропусков на транспорте
Проверки пропусков на общественном транспорте Москвы переведут полностью в автоматический режим через транспортные и социальные карты.
RT на русском вчера в 13:04
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Общество
Свердловчанам, прилетевшим из Москвы и Санкт-Петербурга, придется сидеть на карантине две недели
Евгений Куйвашев выпустил новый указ о мерах по профилактике распространения коронавируса.
Екатеринбург Онлайн 01:29
Политика
Большинство россиян считают, что Путин выражает интересы олигархов
Опрос «Левада-центра» показал, что около 38% россиян считают, что президент России Владимир Путин отстаивает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей.
KM.ru 14 апреля в 06:22
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Общество
С 1 мая повышаются пенсии. Кто станет получать больше
С 1 мая 2020 года у пенсионеров появится возможность получить дополнительные выплаты, однако не у всех, а только у тех, кто будет соответствовать определённым критериям.
Life.ru вчера в 17:40