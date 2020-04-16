Коронавирус

РБКРБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Бизнес жалуется на невозможность получения госпомощи

ГЛАС.RU02:12

Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

РБК00:00

Пострадавший от коронавируса бизнес пожаловался на невозможность господдержки из-за записи в ЕГРЮЛ

ФедералПресс01:58

Некоторые российские компании не могут получить господдержку из-за коронавируса по формальным причинам

Новая газета01:51

Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Национальная служба новостей02:00

Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам

Говорит Москва00:52

Предприниматели столкнулись с отказами в господдержке по формальной причине

Дождь02:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Здоровье

Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

Российские военные врачи начали лечить больных коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя в Бергамо.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
133
Армия и оружие

В сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки

«Аннушка» была способна стрелять атомными снарядами на 20 миль, но во время тестов цель расположили в семи милях.
ГЛАС.RU вчера в 07:15
2
Экономика

Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита

Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
295
Происшествия

В Свердловской области мэр обвиняется в получении взятки

ТагилСити.ру вчера в 09:53
18
Политика

В Донбассе начался обмен пленными между ДНР и Украиной

Процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом началась в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:03
1
Экономика

Власти Сахалина выделят на поддержку бизнеса миллиард рублей

Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 09:15 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что новые меры поддержки, которые предложил 15 апреля президент РФ Владимир Путин, позволят сохранить бизнес и обеспечить стабильную зарплату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 02:15
Армия и оружие

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата.
Газета.Ru 01:43
391
Общество

Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды

Smolnarod.ru 00:13
274
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,3K
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
5,3K
Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
594
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

РБК вчера в 13:01
1,6K
Технологии

Мобильное приложение поможет выявить угрозу заражения коронавирусом

Компания «Софттри» рынка Национальной технологической инициативы «Сэйфнет» запустила мобильное приложение, которое оценивает степень вероятности заражения COVID-19, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 02:12
8
Футбол

Клозе станет помощником главного тренера в «Баварии»

Мюнхен, Германия, 15 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Мирослав Клозе согласился занять пост помощника главного тренера Ханса-Дитера Флика мюнхенской «Баварии» в следующем сезоне, сообщает Sport Bild.
REGNUM вчера в 10:22
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
602
Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
1
Происшествия

Денис Проценко рассказал о состоянии лечащихся в Коммунарке пациентов

Интерфакс вчера в 01:01
369
Здоровье

В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса

В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
Четвертая Власть 14 апреля в 01:53
51
Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
20
Армия и оружие

США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета

Известия вчера в 18:52
4
Общество

Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

Газета.Ru вчера в 08:17
1,4K
Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
3,3K
Гаджеты

Apple представила бюджетный iPhone SE

Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru вчера в 12:50
514
Происшествия

На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов

Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
2
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении фуры в реку

Водитель погиб в результате падения грузового автомобиля в Неву в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 01:44
17
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14 апреля в 14:15
515
Здоровье

Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом

Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
21
Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Экспресс газета вчера в 12:28
234
Общество

В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
659
Происшествия

В ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края

В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ.
Интерфакс 02:18
13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное