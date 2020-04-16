Коронавирус
РБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
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Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Национальная служба новостей02:00
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Здоровье
Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо
Российские военные врачи начали лечить больных коронавирусом в открывшемся терапевтическом отделении полевого госпиталя в Бергамо.
Вечерняя Москва вчера в 23:58
Армия и оружие
В сети появилось видео единственного выстрела из атомной пушки
«Аннушка» была способна стрелять атомными снарядами на 20 миль, но во время тестов цель расположили в семи милях.
ГЛАС.RU вчера в 07:15
Экономика
Решетников лично убедился в сложности получения льготного кредита
Министр экономического развития России Максим Решетников с помощью метода «тайный покупатель» вслед за Центробанком проверил работу банков по работе с пострадавшими от пандемии компаниями, убедившись в сложности получения беспроцентного кредита для выплаты зарплат.
Известия 02:22
Происшествия
В Свердловской области мэр обвиняется в получении взятки
ТагилСити.ру вчера в 09:53
Политика
В Донбассе начался обмен пленными между ДНР и Украиной
Процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом началась в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:03
Экономика
Власти Сахалина выделят на поддержку бизнеса миллиард рублей
Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 09:15 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что новые меры поддержки, которые предложил 15 апреля президент РФ Владимир Путин, позволят сохранить бизнес и обеспечить стабильную зарплату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 02:15
Армия и оружие
В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата.
Газета.Ru 01:43
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса отрасли российской экономики в общей сложности могут потерять 17,9 трлн рублей.
Известия вчера в 17:10
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК вчера в 13:01
Технологии
Мобильное приложение поможет выявить угрозу заражения коронавирусом
Компания «Софттри» рынка Национальной технологической инициативы «Сэйфнет» запустила мобильное приложение, которое оценивает степень вероятности заражения COVID-19, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 02:12
Футбол
Клозе станет помощником главного тренера в «Баварии»
Мюнхен, Германия, 15 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Мирослав Клозе согласился занять пост помощника главного тренера Ханса-Дитера Флика мюнхенской «Баварии» в следующем сезоне, сообщает Sport Bild.
REGNUM вчера в 10:22
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Происшествия
Денис Проценко рассказал о состоянии лечащихся в Коммунарке пациентов
Интерфакс вчера в 01:01
Здоровье
В Саратовской области выявили 49 случаев коронавируса
В Саратовской области лабораторно подтверждено еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекций.
Четвертая Власть 14 апреля в 01:53
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Армия и оружие
США обвинили Россию в опасном перехвате своего самолета
Известия вчера в 18:52
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Гаджеты
Apple представила бюджетный iPhone SE
Apple представила свой новый смартфон, получивший название iPhone SE. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Газета.Ru вчера в 12:50
Происшествия
На Сахалине стоматолог с коронавирусом продолжал принимать пациентов
Южно-Сахалинск, 16 апреля 2020, 08:56 — REGNUM Житель Поронайского района Сахалинской области, у которого был подтверждён коронавирус, нарушил режим самоизоляции и вышел на работу несмотря на предписание Роспотребнадзора об обязательном нахождении в домашней обсервации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе островного правительства.
REGNUM 01:56
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении фуры в реку
Водитель погиб в результате падения грузового автомобиля в Неву в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 01:44
Экономика
Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий
Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14 апреля в 14:15
Здоровье
Шведский эпидемиолог Андерс Тегнелль ответил на критику коллег по поводу стратегии для борьбы с коронавирусом
Ведущий эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль, реагируя на критику со стороны медработников и ученых, рассказал, что получал неверные данные о смертности.
Дни24 02:25
Кино
Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»
Экспресс газета вчера в 12:28
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Происшествия
В ФСБ сообщили об обысках в Минстрое Алтайского края
В одном из подразделений Министерства строительства, транспорта и ЖКХ Алтайского края в четверг начались обыски, их проводят сотрудники полиции, СКР и ФСБ, подтвердили в пресс-центре регионального управления ФСБ.
Интерфакс 02:18