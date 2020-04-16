Коронавирус
РБККомпании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
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Российские компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Национальная служба новостей02:00
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РИА Новости вчера в 10:56
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РИА Новости вчера в 18:49
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РИА Новости 02:05
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США назвали преимущества российской торпеды «Физик»
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Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь
Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
Гаджеты
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Транспорт
В Тверской области из-за коронавируса закрыли город Конаково
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МордовМедиа вчера в 14:19
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Газета.Ru 02:57
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Собак признали возможным переносчиком коронавируса
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Gazeta.SPb вчера в 19:50
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Вузы могут отказаться от госэкзаменов, если стандарт направления подготовки позволяет провести итоговую аттестацию по результатам защиты выпускной квалификационной работы, "Образовательная организация самостоятельно принимает решение об отказе от государственного экзамена, при этом разрешение министерства не требуется", — цитирует РИА Новости пресс-службу Минобрнауки РФ.
Inc-news.ru вчера в 21:54
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
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Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
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Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
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"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
Российская газета 02:45
Политика
Трамп заявил о готовности помочь России с аппаратами ИВЛ из-за вируса
Президент США Дональд Трамп заявил, что России из-за ситуации с коронавирусом могут понадобиться аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), и Вашингтон готов ей помочь.
РБК вчера в 18:59