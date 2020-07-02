Экономика
REGNUMКомпании в РФ начали переводить деньги физлицам по номеру телефона
Москва, 2 июля 2020, 11:46 — REGNUM Российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), осуществили первые переводы от компаний физическим лицам с использованием номера телефона. Об этом сообщает 2 июля РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.
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с чего всё началось
Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.РБКвчера в 23:01
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