Экономика

REGNUMREGNUMКомпании в РФ начали переводить деньги физлицам по номеру телефона

Москва, 2 июля 2020, 11:46 — REGNUM Российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), осуществили первые переводы от компаний физическим лицам с использованием номера телефона. Об этом сообщает 2 июля РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.
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с чего всё началось

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
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