Банки — участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (b2c), рассказали РБК два источника на платежном рынке.

с чего всё началось

Москва, 2 июля 2020, 11:46 — REGNUM Российские банки, участвующие в Системе быстрых платежей (СБП), осуществили первые переводы от компаний физическим лицам с использованием номера телефона. Об этом сообщает 2 июля РБК со ссылкой на источники на платёжном рынке.

Компании в РФ начали переводить деньги физлицам по номеру телефона

Здоровье Врач сообщил о полезных свойствах крапивы Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на радио Sputnik, в составе растения содержится большое количество биоактивных веществ, в числе которых флавоноиды, витамины B9 и С. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказала, что крапива очень полезна для налаживания обмена веществ и может стимулировать иммунитет и регенерацию клеток организма. 52

Политика Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии По мнению судей, указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства Реджеп Тайип Эрдоган имеет право решать вопрос об изменении либо сохранении этого статуса. 638

Авто Назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле Эксперты назвали рублевые цены на китайские автомобили в июле.

Авто Появились фотографии нового седана Kia Optima для рынка России На сайте kia-clubs.ru появились снимки новой Kia Optima, которая сменила не только поколение, но и имя - теперь в России она будет продаваться под названием K5. 15

Общество Ещё 34 пациента с коронавирусом скончались в Москве «В Москве скончались 34 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит заявление штаба ТАСС. 1K

Политика Трамп может принять серьезные меры при подтверждении данных о талибах В случае, если сведения о сговоре России с талибами (движение «Талибан», запрещено в РФ) в Афганистане подтвердятся, президент США Дональд Трамп может принять самые серьезные меры. 1

Футбол Манчестер Сити — Ливерпуль 4:0 (2-й тайм) Перед началом матча 32-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) игроки «Манчестер Сити» выстроили коридор «Ливерпулю», который досрочно обеспечил себе победу в чемпионате.

Политика Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции Российский лидер Владимир Путин в начале совещания в режиме видеоконференции выразил благодарность россиянам за поддержку на голосовании по поправкам к Конституции. 4,2K

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 791