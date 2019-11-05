Уровень неплатежей за вывоз мусора со стороны населения составляет от 20 до 35%, а со стороны юридических лиц — 65–70%, заявил в интервью РБК Денис Буцаев, гендиректор «Российского экологического оператора», который отвечает за реализацию в России стартовавшей в начале 2019 года мусорной реформы.

с чего всё началось

Глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев рассказал о том, что жители страны стали активнее оплачивать вывоз мусора. Однако проблемы все еще остаются, особенно это касается юридических лиц – тут до сих пор не погашено около 65-70% платежей.

Компании в России не хотят платить за вывоз мусора

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