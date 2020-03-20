Коронавирус

РБКРБКМишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Мишустин поручил ФНС предоставить культуре и спорту отсрочку по налогам

Известия02:06

Мишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта

РБК02:37

ФНС даст отсрочку по уплате налогов на 3 месяца пострадавшим от коронавируса компаниям

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Правительство предоставит налоговую отсрочку для сферы культуры и спорта

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Туроператоры и авиаперевозчики получат отсрочку по уплате налогов

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Российская гостиничная ассоциация просит премьер-министра об отсрочке уплаты налогов, каникулах по коммуналке и пр

NSP.ruвчера в 09:55

В России дали отсрочку по налогам пострадавшим от COVID-19 предприятиям

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Наука

Гипотеза самарских ученых может предсказать вспышки коронавируса

Математическая модель неконтролируемого "взрывного" распространения вирусных заболеваний, созданная сотрудниками Самарского национального исследовательского университета имени Королева, может оказаться полезной в предсказании новых неконтролируемых вспышек коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба российского вуза.
РИА Новости 03:22
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Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
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Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Lenta.ru 03:37
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Происшествия

В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство

В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 17:06
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Отели Турции откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса

Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выпустила рекомендацию для отелей и гостиниц временно отказаться от формата «шведского стола».
АБН 02:43
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В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Политика

Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса

Lenta.ru вчера в 19:10
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Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс вчера в 07:03
Экономика

Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы

В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 21:02
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 18 марта в 11:55
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Наука

Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории

Росбалт вчера в 05:48
Общество

Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить

Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС 02:46
Общество

Роскачество оценило эффективность антисептиков

В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса и рассказали, можно ли им заменить мытье рук с мылом.
РЕН ТВ 01:31
Энергетика

Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги

Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям.
Известия 01:28
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Финансы

Курс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов

Российский рубль на открытии торгов Мосбиржи укрепился к доллару на 1,3 процента и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро — на 0,9 процента, достигая 83,87 рубля по данным на 10:00 мск.
Парламентская газета 03:25
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Энергетика

Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Росбалт 03:24
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Политика

Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой

«Со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», – сказала Ангела Меркель.
Победа РФ вчера в 03:40
Здоровье

Врачи в Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса

Как сообщает МедиаПоток, препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», показал хорошую клиническую эффективность при лечении нового коронавируса.
МедиаПоток 18 марта в 06:46
Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Здоровье

Европейский вирусолог прогнозирует продолжительность пандемии

В настоящее время в городе, ставшим эпицентром эпидемии в КНР, новых случаев инфицирования не зафиксировано, пишет "Интерфакс".
ГЛАС.RU 03:46
Кино

Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм

В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Piter.tv 17 марта в 04:24
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В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
REGNUM вчера в 00:02
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