Коронавирус
РБКМишустин поручил отсрочить уплату налогов в сферах культуры и спорта
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) предоставить организациям, работающим в сферах культуры и спорта, отсрочку по уплате налогов в связи с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
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Наука
Гипотеза самарских ученых может предсказать вспышки коронавируса
Математическая модель неконтролируемого "взрывного" распространения вирусных заболеваний, созданная сотрудниками Самарского национального исследовательского университета имени Королева, может оказаться полезной в предсказании новых неконтролируемых вспышек коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба российского вуза.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Происшествия
В Лондоне из-за коронавируса началось мародерство
В Лондоне шесть человек разбили витрину магазина, чтобы украсть алкогольные напитки, сообщает Daily Mail.
Общество
Отели Турции откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса
Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выпустила рекомендацию для отелей и гостиниц временно отказаться от формата «шведского стола».
Армия и оружие
В Идлибе погибли двое турецких военных
Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Политика
Трамп изменил формат встречи G7 из-за коронавируса
Здоровье
Российские ученые расшифровали геном коронавируса
В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Экономика
Россиян предупредили о дефиците ноутбуков из-за удаленной работы
В ближайшее время в России может появиться дефицит ноутбуков, у крупнейших дистрибьюторов электроники на складах они почти закончились, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Общество
Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета
15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
Наука
Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории
Общество
Взимание системой «Платон» платы с грузовиков могут приостановить
Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф и разрабатывает меры поддержки отраслей экономики, столкнувшихся со сложностями из-за пандемии нового коронавируса.
Общество
Роскачество оценило эффективность антисептиков
В Роскачестве оценили эффективность антисептиков против коронавируса и рассказали, можно ли им заменить мытье рук с мылом.
Энергетика
Американские нефтекомпании срочно реструктурируют долги
Частные нефтегазовые компании США реструктурируют долги на миллиарды долларов или ищут способы поддержки предприятий на фоне обвала цен на нефть и роста доходности по облигациям.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Финансы
Курс рубля вырос к доллару и евро на открытии торгов
Российский рубль на открытии торгов Мосбиржи укрепился к доллару на 1,3 процента и достигал отметки в 78,1 рубля, к евро — на 0,9 процента, достигая 83,87 рубля по данным на 10:00 мск.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Политика
Меркель сравнила коронавирус со Второй мировой
«Со времени Второй мировой войны не было ещё такого вызова в нашей стране, когда требовалось бы столько наших совместных солидарных действий», – сказала Ангела Меркель.
Здоровье
Врачи в Китае назвали эффективное лекарство от коронавируса
Как сообщает МедиаПоток, препарат «Фавипиравир», также известный как «Авиган», показал хорошую клиническую эффективность при лечении нового коронавируса.
Политика
На Украине заявили о риске гибели страны
Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Здоровье
Европейский вирусолог прогнозирует продолжительность пандемии
В настоящее время в городе, ставшим эпицентром эпидемии в КНР, новых случаев инфицирования не зафиксировано, пишет "Интерфакс".
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Происшествия
В России подтверждена первая смерть от коронавируса
По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.