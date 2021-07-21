РБККомпания Абрамовича и партнеров отказалась строить ЦБК за $1 млрдГендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2–3% от лесной территории России.КомпанияЛашкевич отметил, что на Дальнем Востоке становится все меньше спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной.КомпанияТекущие вырубки потребуют 80-120 лет естественного роста.ЦарьградRFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке, один из лидеров по экспорту леса из России в Китай.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКPrimaMedia.ruZAB.RULive24Общественная служба новостейKonkurent.ruЖурнал «ЛПК Сибири»Главный региональныйЦарьградУралинформбюроРидусТелеканал 360°С чего всё началосьГлава компании Абрамовича и партнеров предложил приватизировать лесRFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в Китай. В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год.РБК17:00Подробнее о событииЗачем приватизировать лес, полынь для лекарства от COVID. Главное за ночьРБК01:47Олигарх предложил приватизировать российский лесМосковский Комсомолец21:50Глава компании Абрамовича предложил приватизировать лес в РоссииURA.Ru18:35Спелый лес и деловая древесина: Глава компании Абрамовича заговорил о приватизацииЦарьград20:17Олигарх из группы Абрамовича предложил приватизировать лесNews.ru19:09Леса России предложили разрешить приватизироватьLenta.ru20:38Глава RFP Group Абрамовича и партнеров предложил приватизировать 2-3% леса для его выращиванияForbes18:17Показать ещёОценить1,4KПоделиться