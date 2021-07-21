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Компания Абрамовича и партнеров отказалась строить ЦБК за $1 млрд

Гендиректор крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич предложил разрешить приватизировать 2–3% от лесной территории России.
Компания
Лашкевич отметил, что на Дальнем Востоке становится все меньше спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной.
Компания
Текущие вырубки потребуют 80-120 лет естественного роста.
Царьград
RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке, один из лидеров по экспорту леса из России в Китай.
Lenta.ru

С чего всё началось

Глава компании Абрамовича и партнеров предложил приватизировать лес

RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в Китай. В аренде у компании участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год.
РБК17:00

Подробнее о событии

Зачем приватизировать лес, полынь для лекарства от COVID. Главное за ночь

РБК01:47

Олигарх предложил приватизировать российский лес

Московский Комсомолец21:50

Глава компании Абрамовича предложил приватизировать лес в России

URA.Ru18:35

Спелый лес и деловая древесина: Глава компании Абрамовича заговорил о приватизации

Царьград20:17

Олигарх из группы Абрамовича предложил приватизировать лес

News.ru19:09

Леса России предложили разрешить приватизировать

Lenta.ru20:38

Глава RFP Group Абрамовича и партнеров предложил приватизировать 2-3% леса для его выращивания

Forbes18:17
Интересное

Законопроект о дистанционных медосмотрах водителей внесли в правительство

Законопроект о внесении изменений в статьи Трудового кодекса, которые предусматривают проведение дистанционных медицинских осмотров водителей перед рейсом и после него, внесен в правительство РФ, работа по этому направлению идет.
ТАССвчера в 08:41