Из письма топ-менеджера Evraz неясно, предлагала ли компания поставлять свой уголь через этого посредника. По оценке Берестенко, транзит российского угля по территории Украины достигает 7–9,5 млн т в год (600–800 тыс. т в месяц).

с чего всё началось

Компания обратилась к заместителю гендиректора РЖД Алексею Шило с жалобой, что ей не согласовывают заявки о перевозке угля на станцию Ужгород и далее в Словакию и Венгрию в декабре 2019 года. У РБК есть копия письма за подписью директора по логистике Evraz Кирилла Пикалова от 13 декабря.

Компания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину

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