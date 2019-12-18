Экономика
РБККомпания Абрамовича заявила о приостановке экспорта угля через Украину
Согласно письму Evraz, РЖД рекомендовали российским грузоотправителям при поставках в Европу через территорию Украины выбирать экспедитора из предлагаемого списка. И Evraz при подаче заявки указал экспедиторов из этого списка, утверждает Пикалов.
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с чего всё началось
Из письма топ-менеджера Evraz неясно, предлагала ли компания поставлять свой уголь через этого посредника. По оценке Берестенко, транзит российского угля по территории Украины достигает 7–9,5 млн т в год (600–800 тыс. т в месяц).РБК01:40
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