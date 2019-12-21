Политика
Российская газетаКомпания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте швейцарско-нидерландского подрядчика. Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пообещали Allseas "сокрушительные и фатальные" санкции.
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Политика
Американские санкции против «Северного потока — 2» вступили в силу
Министерство финансов США сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток— 2" и "Турецкий поток" вступили в силу и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.
Биатлон
Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла
Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.
Космос
Журнал Science назвал научный прорыв года
Политика
Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите
Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
Суд в Швеции пожалел изнасиловавших женщину беженцев
Шоу-бизнес
Кристина Асмус в канун Нового года предстала в прозрачном платье
В канун Нового года Кристина решила пообщаться с подписчиками на тему праздника.
Хоккей
Овечкин стал шестым по голам на выезде в истории НХЛ
Российский капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в игре регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Джерси Дэвилз" стал автором одной из шайб "столичных".
Спорт
СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории
«Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.
Здоровье
Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях
Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.
Политика
Эксперта из США выгнали из студии «Россия 1» за «убогий юмор»
"Вы бы не умничали со своим убогим юмором", - заявил Куликов. Он также попросил американца покинуть студию и назвал его "последней мразью"
Политика
России пришлось пойти на газовые уступки Украине
Окончательные условия будущего соглашения, которое позволит «Газпрому» продолжить экспортировать топливо по территории Украины в страны Европы с начала 2020-го, предполагается определить буквально в ближайший день-два, в том числе на встрече участников 20 декабря в Минске.
Экономика
Стали известны детали нового контракта на транзит газа: события ночи
Москва и Киев готовятся подписать пятилетний контракт на транзит российского газа через территорию Украины.
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Общество
CD Projekt и Анджей Сапковский договорились о будущем «Ведьмака»
CD Projekt объявила, что ей удалось договориться с Анджеем Сапковским и прекратить судебный процесс, который затеял автор «Ведьмака» в октябре прошлого года.
Игры
Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть
Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.
Общество
Суд Оттавы подтвердил гражданство Канады у детей разведчиков России
Верховный суд страны оставил данное решение в силе. Александр и Тимоти Вавиловы родились в 1990-х годах в Канаде.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Экономика
В «AliExpress» спрогнозировали возвращение россиян на вещевые рынки
Снижение порога беспошлинного ввоза посылок из заграничных онлайн-магазинов может негативно сказаться на онлайн-шопинге россиян из регионов.
Происшествия
СМИ сообщили о стрельбе возле здания ФСБ в центре Москвы
В центре Москвы произошла стрельба возле здания ФСБ. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Baza.
Баскетбол
ЦСКА вырвал победу у «Анадолу Эфес» в матче Евролиги
ЦСКА одолел «Анадолу Эфес» в поединке Евролиги.
Армия и оружие
Противник применил лазерное оружие, есть жертвы, — штаб оккупантов
За минувшие сутки, 20 декабря, противник применил лазерное оружие — так утверждает пресс-центр так называемой ООС.
Армия и оружие
Испытания российского фрегата вызвали в Норвегии радиошумы
Космос
Маск пожелал успешной посадки не долетевшему до МКС кораблю Boeing
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал успешной посадки беспилотному космическому кораблю Starliner фирмы Boeing, не сумевшему попасть на Международную космическую станцию.
Армия и оружие
Самый большой город Сирии под ударом врага: гибнут люди
Экономика
Forbes назвал самых успешных и обедневших миллиардеров года
Forbes составил список самых успешных бизнесменов, а также обедневших миллиардеров 2019 года. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Футбол
Слуцкий объяснил, почему принял предложение «Рубина»
Новый главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о ходе переговоров с казанской командой.