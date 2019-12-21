Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте швейцарско-нидерландского подрядчика. Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пообещали Allseas "сокрушительные и фатальные" санкции.

Биатлон Миронова стала четвертой в спринте в Анси, Экхофф выиграла Анси (Франция) Кубок мира Женщины Спринт 7,5 км 1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 20.27,0 (1 шт. круг) 2. Жюстин Бреза (Франция) — отставание 6,2 (0) 3. Маркета Давидова (Чехия) — 20,5 (0) 4. Светлана Миронова (Россия) — 22,5 (0) 5. Дениза Херманн (Германия) — 29,7 (2) 6. Ингрид Таннреволь (Норвегия) — 31,7 (1) 18.

Политика Россия и Украина подписали новый протокол о газовом транзите Эксперт заявил об уступках России в решении газового вопроса с Украиной «Российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулированию взаимных требований», – приводит агентство слова представителя «Газпрома».

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.

Спорт СК заявил о вмешательстве Родченкова в базу данных московской лаборатории «Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов», — говорится в сообщении официального представителя ведомства Светланы Петренко.

Здоровье Названы 6 сигналов организма, предупреждающих об опасных нарушениях Врачи сообщают, что возникающие чувства покалывания либо онемения в руках или ногах, появившаяся кровь в моче, проблемы при дыхании, и некоторые другие тревожные сигналы могут сигнализировать человеку о происходящих в его организме нарушениях, которые при этом могут быть очень серьезными и даже опасными.

Политика России пришлось пойти на газовые уступки Украине Окончательные условия будущего соглашения, которое позволит «Газпрому» продолжить экспортировать топливо по территории Украины в страны Европы с начала 2020-го, предполагается определить буквально в ближайший день-два, в том числе на встрече участников 20 декабря в Минске.

Политика Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Игры Авторитетное СМИ поставило «Ведьмаку» 0 баллов, не удосужившись его досмотреть Оба критика решили не досматривать сериал, поскольку «жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на драмы от Netflix» и лучше бы руководители стримингового кинотеатра оставили в эфире «более дешёвый и более развлекательный» The Good Cop.