Политика

Российская газетаРоссийская газетаКомпания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте швейцарско-нидерландского подрядчика. Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пообещали Allseas "сокрушительные и фатальные" санкции.
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Подрядчик «Северного потока - 2» приостановил работы из-за угрозы санкций США

ТАСС19:57

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

РБК19:21

Трубоукладчик «Северного потока-2» приостановил работу из-за санкций

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Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы из-за угрозы санкций США

Коммерсантъ19:27

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Взгляд.ру19:24

Allseas приостановила работу над строительством «Северного потока — 2»

РИА Новости19:41
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