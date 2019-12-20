Политика
Российская газетаКомпания Allseas приостановила работу на «Северном потоке-2»
Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте швейцарско-нидерландского подрядчика. Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пообещали Allseas "сокрушительные и фатальные" санкции.
Читать в источнике
Оценить626
с чего всё началось
Швейцарская компания Allseas, осуществляющая укладку труб российского газопровода «Северный поток-2», приостановила строительство, сообщается в заявлении подрядчика.Аргументы и Фактывчера в 20:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 05:39, Ашберн
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Политика
Киев сообщил о выплате «Газпромом» $3 млрд после решения по транзиту
«Газпром» заплатит «Нафтогазу» $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, заявил «Громадске» помощник президента Украины Андрей Ермак.
Космос
В Китае назвали 10 важнейших научно-технических достижений 2019 года
В Китае прошло мероприятие по демонстрации достижений в области науки и техники, где был озвучен список важнейших достижений нынешнего года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Кино
Раскрыты пикантные детали съемок секса с Асмус
Режиссер откровенно признался, что ни Асмус, ни Янковский – не порноактеры, а потому снимать нашумевшую сцену из фильма "Текст" было тяжело всем.
Происшествия
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
Автомобиль "скорой помощи" и "Газель" столкнулись на 205 км трассы Бийск - Новокузнецк, сообщило управление МВД по Кемеровской области в субботу.
Общество
Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы
Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.
Экономика
Forbes составил рейтинг самых успешных и обедневших миллиардеров года
Политика
Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Происшествия
Умер второй сотрудник ФСБ, раненный в перестрелке на Лубянке
Умер еще один сотрудник ФСБ, который был ранен в ходе перестрелки на Лубянке, сообщает Следственный комитет России (СКР).
Общество
Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян
Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.
Авто
В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега
В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
Происшествия
Школьницы из Архангельска убили подругу ради забавы
Экономика
Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий
Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.
Происшествия
СМИ показали видео перевозки воющего пассажира на тележке во Внуково
Сотрудники правоохранительных органов задержали пассажира в московском аэропорту Внуково.
Происшествия
Летевший из Гоа в Москву самолет экстренно сел в Баку
Самолет авиакомпании Azur Air экстренно приземлился в Баку.
Спорт
СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории
Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Общество
В России снизят нештрафуемый порог превышения скорости
Нештрафуемый порог превышения скорости будет понижен в России с 20 до 10 км/ч.
Авто
Появились фото новой эксклюзивной УАЗ «Буханки»
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) начал производство эксклюзивной версии своей уже ставшей легендарной "Буханки".
Происшествия
Названы причины пожара в колледже Одессы
Происшествия
Бывшего и действующего полицейских в Бурятии заподозрили в убийстве
Сотрудники Следственного управления СКР по Бурятии задержали бывшего и действующего полицейских, обвиняемых в убийстве двух девушек, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.
Политика
Bild: Меркель «объявила войну Трампу» из-за «Северного потока-2»
Немецкое издание Bild считает, что реакция канцлера Ангелы Меркель на введение американских санкций против «Северного потока-2» является «объявлением войны» президенту США Дональду Трампу.
Армия и оружие
Трамп объявил о создании космических войск
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева вместе с мужем и годовалой дочерью нарядила елку
Лера Кудрявцева, актриса и ведущая, разместила на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, на котором показала, как она впервые нарядила елку вместе с годовалой дочерью.
Кино
Состоялся выход сериала «Ведьмак» от Netflix
Футбол
Губерниев отреагировал на резкое высказывание Сёмина в свой адрес
Известный комментатор Дмитрий ГУберниев отреагировал на резкое высказывание в свой адрес со стороны главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина.
Армия и оружие
Дальность полёта ракет «Искандер» увеличена в 4 раза - до 2 тыс. километров
На вооружении оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» появилась уникальная дальнобойная ракета, способная поражать цели на дистанциях до 2 тыс. километров, хотя до настоящего момента возможности ОТРК были ограничены дальностью всего лишь в 500 километров.
Армия и оружие
«Севмаш» готовится к передаче ВМФ атомной подлодки «Князь Владимир»
«Севмаш» в скором времени передаст подлодку «Князь Владимир» российскому ВМФ.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Космос
Маск пожелал NASA и Boeing успешно провести посадку Starliner
Предприниматель Илон Маск желает специалистам NASA и корпорации Boeing успешно осуществить посадку космического корабля Starliner.