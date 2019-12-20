с чего всё началось

Компания Allseas приостановила работу на трубопроводе "Северный поток 2" из-за угроз США. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте швейцарско-нидерландского подрядчика. Ранее американские сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон пообещали Allseas "сокрушительные и фатальные" санкции.

Космос В Китае назвали 10 важнейших научно-технических достижений 2019 года В Китае прошло мероприятие по демонстрации достижений в области науки и техники, где был озвучен список важнейших достижений нынешнего года, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

Кино Раскрыты пикантные детали съемок секса с Асмус Режиссер откровенно признался, что ни Асмус, ни Янковский – не порноактеры, а потому снимать нашумевшую сцену из фильма "Текст" было тяжело всем.

Общество Онкобольницу №1 передадут Центру паллиативной помощи депздрава Москвы Глава Центра Нюта Федермессер пишет у себя в ФБ, что в двух корпусах больницы в Щипковском переулке будет организован сестринский уход за нуждающимися.

Политика Небензя оценил итоги заседания Совбеза ООН по Сирии Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя оценил итоги заседания Совета безопасности ООН по механизму трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Общество Росстат подсчитал стоимость новогоднего стола для россиян Отмечается, что дороже всего новогоднее застолье выйдет для жителей Чукотки - в 9528,58 руб. А самый дешевый новогодний стол окажется в Ингушетии - 3500 руб. Для москвичей эта цифра составит 7933,34 руб. В ведомстве уточнили, что больше всего подорожали сыры - на 11,17%.

Экономика Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий Пенсии за январь 2020 года начнут поступать на счета российских граждан с 30 декабря, а те граждане, кто пользуется «Почтой России» смогут получить ее с 3 января.