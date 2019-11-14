Общество

Urbc.RuUrbc.RuКомпания Anex Tour купила российский «Интурист»

Британский туроператор Thomas Cook продал свой российский актив в лице компании «Интурист» турецкой компании Anex Tour. Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на издание TurizmGncel, об этом заявил ее владелец Нешет Кочкар.
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