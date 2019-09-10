В «Театре имени Стива Джобса» пройдет презентация продукции всемирно известной компании Apple, на которой будут показаны три новых смартфона. Новинки iPhone 2019 года получат по одной дополнительной камере. У заменителя iPhone XR их будет две.

10 сентября Apple покажет три новых iPhone и титановые часы

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