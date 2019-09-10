Гаджеты
Народные новостиКомпания Apple 10 сентября презентует новые iPhone
Компания Apple 10 сентября представит сразу несколько гаджетов на ежегодной презентации, которая состоится в Театре им. Стива Джобса. Слоган презентации 2019 года: "Только благодаря инновациям", сообщает телеканал "360". Традиционно компания представит новую модель iPhone.
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Новые iPhone и обновленные часы: что покажет Apple на презентации 10 сентября
Forbes08 сентября в 08:58
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
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