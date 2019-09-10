Гаджеты

Народные новостиНародные новостиКомпания Apple 10 сентября презентует новые iPhone

Компания Apple 10 сентября представит сразу несколько гаджетов на ежегодной презентации, которая состоится в Театре им. Стива Джобса. Слоган презентации 2019 года: "Только благодаря инновациям", сообщает телеканал "360". Традиционно компания представит новую модель iPhone.
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Новые iPhone и обновленные часы: что покажет Apple на презентации 10 сентября

Forbes08 сентября в 08:58

Что известно о новом iPhone и его конкурентах

РБК05 сентября в 20:02

Что покажет Apple на презентации

Naked Science03 сентября в 20:02

10 сентября Apple покажет новый iPhone. Каким он должен стать

Российская газетавчера в 09:50

10 сентября Apple покажет новый iPhone

Газета Кемеровавчера в 12:40

Компания Apple 10 сентября презентует новые iPhone

Народные новостивчера в 09:19

10 сентября Apple покажет три новых iPhone и титановые часы

iReactorвчера в 11:47
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
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ТАСС 01:04
Гаджеты

На презентации Apple представили игровой сервис Arcade

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