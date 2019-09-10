Гаджеты
Газета.RuКомпания Apple презентовала iPhone 11
Американская компания Apple представила iPhone 11. Презентация гаджетов транслируется на сайте компании.
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Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения на 426 млрд рублей за 2018 год
Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости 20:29
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Кино
Назван самый провальный фильм в истории Голливуда
Статус самого провального фильма в истории современного кинематографа присудили приключенческой ленте студии Disney "Джон Картер" (2012 год).
Газета.Ru 18:05
Политика
Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский
По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.
Российская газета 13:36
Технологии
Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки
Дизайнер из России запустила сайт для проверки осанки: если сесть криво, текст на экране расплывётся.
Авторадио 11:35
Политика
США ввели санкции против сотрудников СК из-за дела «Свидетелей Иеговы»
Государственный департамент США ввел санкции в отношении высокопоставленных сотрудников подразделения Следственного комитета России (СК) в Сургуте в связи с делом «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской).
РБК 12:44
Футбол
Черчесов – о Кутепове: «Могу только плечами развести и наблюдать»
Видите, уже год почти не играет. Я с ним разговаривал в Австрии. Могу только плечами развести и наблюдать.
Евро-футбол.ру 08:22
Политика
Путин уволил 30 генералов и полковников
В России около 30 генералов и полковников лишатся своих должностей.
URA.Ru вчера в 16:01
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом
Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.
Super.ru 11:40
Политика
Болтон прокомментировал обмен заключенными между Москвой и Киевом
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон назвал обмен заключенными между Россией и Украиной «важным событием» и выразил надежду, что «еще больше украинских заключенных вернутся к своим семьям».
Росбалт 08 сентября в 23:59
Космос
Запуск японского грузового корабля к МКС отложили из-за пожара
Из-за пожара рядом со стартовой площадкой в Японии отложили запуск ракеты с беспилотным космическим кораблем "Конотори-8".
Российская газета 18:25
Культура
Элтон Джон обошел Кремль по числу яиц Фаберже
Коллекция пасхальных яиц работы ювелира Карла Фаберже, принадлежащая британскому музыканту Элтону Джону может оказаться больше, чем в музеях Московского кремля.
Культуромания 14:03
Политика
Глава «Газпрома» назвал условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Ранее министр энергетики Александр Новак заявлял, что Россия согласна продлить действие существующего контракта на транзит газа через Украину и возобновить поставки газа в страну.
Государственные Вести 01:19
Наука
Учёные смогли омолодить людей на уровне ДНК
Американские ученые из Калифорнийского университета в процессе проведения чисто практического эксперимента по тестированию лекарственного препарата омолодили людей на уровне ДНК, снизив их биологический возраст.
МонаВиста вчера в 09:13
Политика
В ЦРУ заявили о вывозе своего агента в правительстве РФ
Поводом для экстренного отзыва стал интерес средств массовой информации, появившийся после опубликования деталей "вмешательства России" в выборы президента США.
Аргументы недели 04:02
Хоккей
Овечкин поработал кассиром в супермаркете
Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поработал кассиром в американском супермаркете, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 15:58
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 06:50
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Гаджеты
Компания Google сообщила о скором выходе сервиса Play Pass
Компания Google опубликовала в своем профиле соцсети Twitter сообщение о разработке сервиса Play Pass.
Дни24 09:09
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
RT на русском 02:24
Кино
Тимур Бекмамбетов снимет screenlife-хоррор о воскрешении мертвых
Напомним, что хоррор «Убрать из друзей» стал первым screenlife-проектом компании Бекмамбетова «Bazelevs».
TV BRICS 10:32
Футбол
Фан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга
Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города.
Нева Спорт 16:45
Политика
На выборах в Мосгордуму в 19 из 45 округов лидирует оппозиция
Московский Комсомолец 08 сентября в 18:56
Шоу-бизнес
Тарасов поведал об изменениях в характере дочери Миланы
Пара активно готовится к пополнению в семье и старается посвящать все свое время дочери Милане.
Телепрограмма 09:22
Музыка
От Гречки до «Ленинграда»: вышел сборник каверов на песни Егора Летова
Выпуск пластинки с каверами на песни музыканта приурочили к его юбилею. 10 сентября 2019 года Летову должно было исполниться 55 лет.
Peterburg2.ru 09:41
Политика
Сенцов решил жить в Киеве и снимать кино
Кинорежиссер Олег Сенцов, которого власти России недавно передали Украине в процессе обмена пленными, решил, что будет жить в Киеве и снимать кино.
Интерфакс 06:36
Футбол
Англия одержала волевую победу над Косово, пропустив три гола
В матче четвертого тура отбора английские футболисты одержали победу над командой Косово со счетом 5:3. Матч начался для родоначальников футбола шокирующе – уже на первой минуте игры на стадионе "Сент-Мэрис" в Саутгемптоне игрок Косова Валон Бериша открыл счет.
Вести.Ru 17:27
Общество
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре достиг почти 830 см
ТАСС вчера в 20:57