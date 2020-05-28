Общество

Snob.ruSnob.ruКомпания Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX

В компании обещает, что в 2020 году производство 737 MAX будут постепенно наращивать. Что важно знать: В октябре 2018 года один самолет модели 737 MAX упал в Индонезии, погибли 189 человек. Второе крушение произошло в марте 2019-го в Эфиопии, жертвами трагедии стали 157 человек.
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с чего всё началось
Авиакомпания Boeing возобновила производство самолетов модели 737 MAX на заводе в Рентоне, штат Вашингтон, говорится
 в опубликованном на ее сайте заявлении.
РБКвчера в 19:37

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Boeing объявила о возобновлении производства лайнеров 737 MAX

ТАССвчера в 18:43

Boeing возобновила производство самолетов 737 MAX на заводе в Вашингтоне

РБКвчера в 21:27

Компания Boeing возобновляет производство «опальных» 737 MAX

Московский Комсомолецвчера в 18:51

Boeing возобновит производство лайнеров 737 MAX после крушений

Lenta.ruвчера в 18:48

Boeing снова начала собирать «пикирующий» 737 MAX

Газета.Ru03:40

Boeing возобновил производство самолетов 737 MAX

URA.Ruвчера в 18:14

Boeing возобновил производство 737 MAX

Коммерсантъвчера в 18:14
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Шоу-бизнес

Певица Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

РБК вчера в 06:46
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Политика

Конгресс США принял законопроект о санкциях против Китая

Палата представителей США в среду проголосовала за законопроект, который предусматривает санкции в отношении КНР за нарушения прав уйгуров и других этнических и религиозных меньшинств, следует из итогов голосования в палате представителей.
ПРАЙМ 02:03
Политика

Глава МИД Украины пообещал ликвидировать ДНР и ЛНР

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что, когда Киев вернет себе контроль над всей территорией Донбасса, с постов будет смещено все руководство ДНР и ЛНР, и сами эти образования будут ликвидированы.
Газета.Ru вчера в 16:10
1,2K
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров

Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
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Политика

Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Некоторые западные страны стремятся воспользоваться пандемией коронавируса для наказания неугодных им правительств, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 21:53
1,4K
Общество

В Москве режим самоизоляции продлили до 14 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 14 июня.
Газета.Ru вчера в 16:59
4,8K
Армия и оружие

Российские авиастроители приступили к созданию бомбардировщика ПАК ДА

Первый опытный образец стратегического стелс-бомбардировщика начал разрабатываться в России.
NewInform 26 мая в 01:17
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Армия и оружие

В Идлибе прошел 13-й российско-турецкий патруль

Впервые военные дошли до Урум-Эль-Джауза. В Идлибе прошел 13-й по счету российско-турецкий патруль.
Piter.tv 04:23
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,3K
Общество

Прокуратура выявила нарушения при выплатах медикам в Хакасии

Прокуратура Хакасии во время проверки зафиксировала нарушения в ходе начисления стимулирующих выплат медицинским работникам.
RT на русском 03:55
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости вчера в 03:43
Религия

Православные празднуют Вознесение Господне

Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня

Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
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Политика

Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.
RT на русском 04:50
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Политика

Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд

Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий.
REGNUM вчера в 01:13
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Кино

Кристофер Нолан разбил настоящий самолет на съемках «Довода»

Киноафиша России 03:11
Политика

Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга

Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Общество

В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 02:57
Общество

Случаи коронавируса подтверждены в 83 регионах РФ за сутки 25 мая

Москва, 26 мая 2020, 11:01 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус подтверждены в 83 российских регионах у 8915 человек за минувшие сутки.
REGNUM 26 мая в 04:01
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Происшествия

Дело экс-депутата Госдумы Волчека возбудили после прослушки бывшего замглавы АСВ

Уголовное дело в отношении экс-депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева возбудили после того, как оперативники прослушали их переговоры с бывшим заместителем главы АСВ Валерием Мирошниковым, сообщает РБК.
Накануне.Ru 03:36
Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 11:07
2,8K
Экономика

Минфин выделил 100 млрд рублей регионам

Минфин направил 56 регионам России 100 млрд руб. для компенсации снижения их доходов, сообщается на сайте министерства.
Коммерсантъ 03:14
Общество

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Происшествия

В Воронежской области подросток убил девятилетнюю девочку

"В ходе проведенных следователями СК во взаимодействии с сотрудниками полиции мероприятий установлено, что 25 мая 2020 года около 18 часов 10 минут проживающий по соседству с девятилетней девочкой 16-летний подросток совершил ее убийство, сокрыв тело в заброшенном доме по улице Советской в селе 2-е Никольское", — говорится в сообщении.
РИА Новости 03:15
Единоборства

Петр Ян в титульном поединке UFC встретится с Алду

Российский боец Петр Ян с большой долей вероятности проведет бой за вакантный титул чемпиона UFC в легчайшем весе против легенды смешанных единоборств Жозе Алду.
Газета.Ru 03:59
Игры

Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

Игрокам в роли повзрослевшей Элли предстоит отправиться в новое путешествие по постапокалиптической Америке, чтобы найти тех, кто нарушил её спокойную жизнь.
News.ru вчера в 16:27
26
Общество

Вице-губернатор предложил покинуть заседание играющему в телефон чиновнику

Во время выступления Романа Бусаргина у кого-то из сидящих в зале сработал мобильный телефон и председатель правительства прервал спикера.
Регион 64 04:52
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