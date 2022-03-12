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Компания Colgate-Palmolive приостановила импорт товаров в Россию

Американская компания Colgate-Palmolive приостановила импорт и продажу в России всех товаров, за исключением основных средств повседневного использования для здоровья и гигиены.
Российская газета
Причиной данного решения названа военная операция на Украине.
ТАСС
Компания также приняла решение прекратить все капиталовложения в российский рынок, а также приостановить всю рекламную деятельность.
Ямал-Медиа
Компании принадлежат одноименные бренды средств ухода и гигиены.
РИА Новости

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Colgate-Palmolive оставит в России только средства повседневного использования
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