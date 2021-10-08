Как указано в материалах компании, в рамках IPO планируется разместить американские депозитарные расписки на акции Delimobil, которые будут торговаться на NYSE под тикером DMOB. Окончательные параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, не определены, отмечается в сообщении.В источнике
Премьер и долларовый миллиардер Андрей Бабиш признал поражение возглавляемого им движения ANO на выборах в парламент Чехии, состоявшихся в пятницу и субботу, его движение набрало 27,1%, на 0,6% меньше, чем победитель выборов – коалиция "Вместе", состоящая из трех либеральных партий и движений.
Британская газета The Sun опубликовала статью Эдриана Зорзута, в которой тот называет чеченского боевика Адама Осмаева, воевавшего на стороне Украины в Донбассе, врагом Владимира Путина №1. Автор напоминает, что это именно 40-летний чеченец принимал участие в покушении на президента России.
Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Михаил Костинов рассказал о том, стоит ли прививаться.