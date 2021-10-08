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Компания «Делимобиль» подала регистрационные документы для проведения IPO на NYSE

Как указано в материалах компании, в рамках IPO планируется разместить американские депозитарные расписки на акции Delimobil, которые будут торговаться на NYSE под тикером DMOB. Окончательные параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, не определены, отмечается в сообщении.В источнике

Подробнее о событии

«Делимобиль» собрался на IPO с бывшим премьером в совете директоров
РБК17:50
Экс премьер Италии стал членом совета директоров российской компании «Делимобиль»
Говорит Москвавчера в 16:58
«Делимобиль» намерен провести IPO на бирже Нью-Йорка
ПРАЙМвчера в 16:15
«Делимобиль» подал документы для IPO в США
Forbesвчера в 16:31
«Делимобиль» подаст документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже
ТАССвчера в 16:28
«Делимобиль» объявил о планах по IPO и включил в совет директоров экс-премьера Италии
Коммерсантъвчера в 16:54
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Интерфаксвчера в 16:51

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