Как указано в материалах компании, в рамках IPO планируется разместить американские депозитарные расписки на акции Delimobil, которые будут торговаться на NYSE под тикером DMOB. Окончательные параметры размещения, такие как количество акций и ценовой диапазон, не определены, отмечается в сообщении.

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