Газета.RuКомпания Deutsche Energiepool расторгла контракты на поставку газа из-за растущих ценПоставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб Deutsche Energiepool расторг контракты с несколькими клиентами на фоне экономической нецелесообразности.Газета.RuВ последние месяцы закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, цены на новые закупки выросли вчетверо, уточняет "Интерфакс".Агентство нефтегазовой информацииКомпания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.РИА НовостиСообщается также, что выполнять поставки вместо Deutsche Energiepool клиентам предприятия будет компания Eon.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПолитРоссияИнфоСМИГЛАС.RUКапитал страныFBM.ruЦарьградЭкономика сегодняИзвестияSolenka.infoiReactorПолитическая ЭкспертизаФАНREGNUMПодробнее о событииНемецкая компания прекратила поставлять газ клиентам из-за роста ценКомсомольская правдавчера в 08:40Компания Deutsche Energiepool разорвала контракты из-за высоких цен на газREGNUMвчера в 01:02Немецкая компания прекратила поставки газа клиентам из-за высоких ценNews.ruвчера в 17:20Поставщик газа в ФРГ Deutsche Energiepool разорвал контракт из-за роста ценЭкономика сегоднявчера в 01:01Deutsche Energiepool разорвала контракты на поставку газа из-за резкого роста ценLenta.ruвчера в 17:17Поставщик газа Deutsche Energiepool в ФРГ разорвал контракты с клиентами на фоне высоких ценПРАЙМ24 сентября в 15:59Один из немецких газовых поставщиков закрылся из-за высоких цен на рынкеИнтерфакс24 сентября в 11:07Показать ещёОценить207Поделиться