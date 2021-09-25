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Компания Deutsche Energiepool расторгла контракты на поставку газа из-за растущих цен

Поставщик газа для промышленных предприятий и коммунальных служб Deutsche Energiepool расторг контракты с несколькими клиентами на фоне экономической нецелесообразности.
Газета.Ru
В последние месяцы закупочные цены на газ и электричество на рынке выросли почти втрое, цены на новые закупки выросли вчетверо, уточняет "Интерфакс".
Агентство нефтегазовой информации
Компания заявила, что прекращает поставки газа по всей Германии, но для сохранения рабочих мест сосредоточится на предоставлении услуг в энергетическом секторе.
РИА Новости
Сообщается также, что выполнять поставки вместо Deutsche Energiepool клиентам предприятия будет компания Eon.
Интерфакс

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