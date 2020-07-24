Кино
НТВКомпания Disney из-за пандемии отложила премьеры своих фильмов
Мировую премьеру картины создатели отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. В заявлении киностудии говорится, что специалисты компании «решают, как лучше всего показать фильм зрителям по всему миру».
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Общество
Меган Маркл скромно отпразднует 39-летие в США
Экспресс газета 01:54
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова более чем на 20 кг
REGNUM вчера в 07:23
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Известия вчера в 22:41
Шоу-бизнес
Писательница Татьяна Толстая резко высказалась о Ксении Собчак
Татьяна Никитична с сарказмом высказалась относительно профессионализма Собчак: «В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта».
Что происходит 01:58
Кино
На Netflix вышел сериал по мотивам легенд о короле Артуре
RuNews24.ru 22 июля в 05:06
Музыка
Группа ABBA выпустит пять новых песен впервые почти за 30 лет
Последний студийный альбом группы ABBA, которая была создана в 1973 году, вышел в 1982 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Технологии
В сети появилась база с данными 600 тысяч пользователей Avito и «Юлы»
На просторах Сети появилась база данных, которая содержит информацию о 600 тысячах пользователей Avito и «Юлы», пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний.
Live24 вчера в 14:31
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM вчера в 17:04
Общество
В Турции назначили имамов для мечети Айя-София
Глава управления по делам религий Турции Али Эрбаш в четверг назначил трех имамов для архитектурного комплекса Стамбула Айя-Софии, который ранее получил статус мечети, сообщили в четверг турецкие СМИ.
Интерфакс вчера в 15:59
Общество
Суд в Москве признал сына Децла наследником первой очереди
«По решению суда Киселев признан наследником первой очереди», — добавили в пресс-службе.
РБК вчера в 10:20
Армия и оружие
Огонь по своим: один Abrams подбил другой на ночных стрельбах в США
Серьезный инцидент с танками М1А2 произошел в минувший понедельник в ходе ночных стрельб на одном из военных полигонов США.
Российская газета 22 июля в 07:55
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости вчера в 14:02
Авто
Toyota показала «живые» фото Yaris Cross
Уже в сентябре состоится официальная презентация нового паркетника Toyota Yaris Cross, а пока японский автопроизводитель опубликовал «живые» снимки новинки.
Picsnews.net вчера в 10:19
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Народного банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 01:42
Политика
Врио главы Хабаровского края сменил трех чиновников из команды Фургала
РИА Новости вчера в 21:36
Экономика
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
В России предложили ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака для развития здравоохранения, сообщает RT со ссылкой на письмо члена ОП, главы "Трезвой России" Султана Хамзаева премьеру Михаилу Мишустину.
РИА Новости 00:18
Политика
Помпео допускает привлечение России к противостоянию с Китаем
Ранее госсекретарь говорил о важности создания альянса нового формата против Китая.
Моя Москва.онлайн 00:36
Общество
Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 94 человека
За сутки в Саратовской области прирост заболевших коронавирусом составил 94 человека.
Саратов 24 01:57
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Общество
Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Газета.Ru вчера в 12:43
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
РИА Новости 22 июля в 18:11
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в причастности к пандемии коронавируса
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, и его основная цель — убивать людей с помощью вакцины, его удручают.
Известия 02:00
Армия и оружие
Генсек ООН призывает полностью соблюдать договоренности по Донбассу
Генсек ООН призывает стороны конфликта на Украине полностью соблюдать договоренности, достигнутые контактной группой в среду, говорится в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.
РИА Новости вчера в 21:19
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Автоспорт
Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи
Газета.Ru вчера в 08:42
Происшествия
В Казахстане вспыхнули беспорядки из-за похищения ребенка
Ребенка искали полицейские и волонтеры, в результате девочку нашли в одной из квартир многоэтажного дома.
Евразия Daily 01:45
Футбол
Суркис жестко ответил фанатам «Динамо», раскритиковавшим его за назначение Луческу
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на критику фанатов за назначение на пост главного тренера команды Мирчи Луческу.
Metaratings вчера в 16:08
Армия и оружие
США и Британия обвинили Россию в испытании противоспутникового оружия
РБК вчера в 15:47
Финансы
Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд
Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
АБН 22 июля в 06:25