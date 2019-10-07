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Компания "Дом.РФ" выставила на продажу бывшее здание Минэкономразвития в центре Москвы. Как сообщается на сайте компании, торги по продаже помещений общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября.
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