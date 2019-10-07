Экономика
РИА НовостиКомпания «Дом.РФ» выставила на торги бывшее здание Минэкономразвития
Компания "Дом.РФ" выставила на продажу бывшее здание Минэкономразвития в центре Москвы. Как сообщается на сайте компании, торги по продаже помещений общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров на 1-й Тверской-Ямской и 1-й Брестской улицах пройдут 11 ноября.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Армия и оружие
Трамп объявил о решении вывести США из «бесконечных войн»
В декабре прошлого года Трамп уже заявлял, что задачи американских войск в Сирии по устранению боевиков ИГ выполнены и им нет смысла оставаться в этой стране.
РБК 09:35
Политика
Преемник Могерини призвал сохранять санкции против России
Выдвинутый на пост главы дипломатии Евросоюза испанец Жозеп Боррель заявил он необходимости продолжить санкции в отношении России.
Известия 10:33
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Вечерняя Москва 07:12
Музыка
В ДДТ объяснили досрочное завершение концерта в Петербурге
Взгляд.ру вчера в 05:40
Здоровье
После онкологов о намерении уволиться заявили медсестры центра Блохина
Смотрите такжеВ онкоцентре имени Блохина работает комиссия Минздрава В сентябре детские онкологи Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина коллективно выступили против решений нового руководства и написали заявления об увольнении.
Общественное телевидение России 08:45
Шоу-бизнес
Дочь Кирилла Сафонова вышла замуж за ирландского финансиста
Девушка уже несколько лет живет в Израиле. На днях она вышла замуж за ирландского финансиста Стивена Мерфи.
RuNews24.ru 10:28
Происшествия
У Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела»
Возле здания Мосгорсуда задержали бывших фигурантов «московского дела» Владислава Барабанова и Алексея Миняйло, сообщил телеканал «Дождь».
Ведомости 09:20
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Интерфакс 01:51
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
RT на русском 08:31
Политика
Путин повысил зарплаты президенту и премьер-министру
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении с 1 октября 2019 года на 4,3% денежного вознаграждения, которое выплачивается президенту и председателю правительства страны.
РИА Новости 10:44
Происшествия
Бастрыкин оценил работу Следственного комитета на тройку с плюсом
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин оценивает качество работы своего ведомства на тройку с плюсом.
РБК 10:35
Кино
Сборы российских фильмов упали на 20%
В этом году ситуация складывается прямо противоположная, следует из данных «Бюллетеня кинопрокатчика»: отечественные фильмы за 9 месяцев собрали 9 млрд руб. и потеряли за год больше 20% кассы.
Ведомости 04:51
Происшествия
Участница команды Высшей лиги КВН умерла от рака
Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» из Мурманской области Евгения Жарикова.
Lenta.ru 09:29
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.
RT на русском 08:53
Авто
Названы самые популярные машины россиян старше 55 лет
SpeedMe вчера в 10:43
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Политика
Тунберг вновь переписала измененный после слов Путина статус в Twitter
Путин после речи шведской школьницы в ООН заявил, что не разделяет «общих восторгов» по поводу ее выступления.
РБК 06:04
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Наука
В Арктике обнаружили рекордный выброс метана
Ученые обнаружили рекордный выброс парникового газа метана в атмосферу Земли в результате таяния вечной мерзлоты в акватории российской Арктики.
ТАСС Наука 08:00
Транспорт
РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва – Петербург
Как сообщалось, ввод ВСМ Москва – Петербург в эксплуатацию предполагается в 2026 году, эксплуатационная длина трассы составит 659 км, минимальное время в пути – 2 часа 10 мин (без остановок), говорилось в материалах к проекту финансового плана ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на ближайшую трехлетку.
Интерфакс 09:08
Происшествия
В центре Читы обнаружили расчлененное тело 19-летней девушки
РИА Новости вчера в 07:42
Религия
РПЦ приняла в свою юрисдикцию епархию русских церквей Константинополя
В середине сентября Священный синод Русской православной церкви принял в состав РПЦ главу Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции архиепископа Иоанна и тех клириков и приходы, которые решат за ним последовать.
RT на русском 08:56
Происшествия
В Подмосковье при пожаре погибли четверо детей и женщина
В деревне Чисмено в Волоколамском городском округе в пожаре погибли 4 маленьких ребенка и молодая женщина.
Piter.tv 03:08
Политика
Суд обязал Трампа передать налоговые декларации прокурору
Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа передать свои налоговые декларации за последние восемь лет окружному прокурору Манхэттена Сайрусу Вэнсу, передает The New York Times.
Ведомости 10:44
Политика
Доклад датского премьера вызвал безудержный смех в парламенте
В Дании члены парламента попросту не смогли сдержать смех в ответ на выступление Метте Фредериксен - премьер-министра страны.
Южный Федеральный 09:20
Финансы
На рубле поставили «крест смерти»: что будет с российской валютой
Мол, график колебаний котировок российской валюты попал в так называемый «крест смерти».
Комсомольская правда 09:10