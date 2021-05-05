Компания Джессики Альбы Honest получила оценку в $1,45 млрд в ходе IPO
В общей сложности в ходе IPO проданы 25,807 млн обыкновенных акций Honest по цене $16 за бумагу при заявленном ценовом диапазоне размещения в $14-17. Сама компания продала 6,452 млн акций, а ее акционеры - 19,355 млн бумаг. Объем IPO составил около $413 млн.В источнике
С чего всё началось
Производитель экологически чистой косметики и бытовой химии, а также салфеток, подгузников и других предметов домашнего обихода в ходе IPO привлек $413 млн, сообщил
Bloomberg со ссылкой на компанию.