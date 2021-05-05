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Экономика

Компания Джессики Альбы Honest получила оценку в $1,45 млрд в ходе IPO

В общей сложности в ходе IPO проданы 25,807 млн обыкновенных акций Honest по цене $16 за бумагу при заявленном ценовом диапазоне размещения в $14-17. Сама компания продала 6,452 млн акций, а ее акционеры - 19,355 млн бумаг. Объем IPO составил около $413 млн.В источнике
РБК
ГЛАС.RU
ФАН
Бизнес-вектор

С чего всё началось

Производитель экологически чистой косметики и бытовой химии, а также салфеток, подгузников и других предметов домашнего обихода в ходе IPO привлек $413 млн, сообщил
 Bloomberg со ссылкой на компанию.

Подробнее о событии

Компания Джессики Альбы Honest получила оценку в 1,45 миллиард долларов в ходе IPO

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Компания Джессики Альбы в ходе IPO оценена более чем в миллиард долларов

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Компанию Джессики Альбы оценили в $1,45 млрд по итогам IPO

РБК02:30

Инвесторы оценили компанию Джессики Альбы в $1,45 млрд

Forbes06:47

Компания Джессики Альбы Honest получила оценку в $1,45 млрд в ходе IPO

Интерфакс03:47

Компанию Джессики Альбы оценили в $1,45 млрд после IPO

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