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Компания ExxonMobil ведет работу над передачей проекта «Сахалин-1»

Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil ведет переговоры о передаче проекта "Сахалин-1" другой стороне.
ТАСС
Весной 2022 года, когда началась спецоперация на Украине, ExxonMobil объявила, что уходит с Сахалина и перестанет делать инвестиции в российские проекты.
АСТВ
В проекте также участвуют "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%), индийская ONGC Videsh (20%).
ТАСС
Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd., выступающей оператором «Сахалина-2» (акционеры -- «Газпром», Shell, Mitsui & Co., Mitsubishi), будет передано российскому оператору.
Коммерсантъ

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ExxonMobil ведет переговоры о передаче своих активов «Сахалина-1» третьей стороне
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Компания ExxonMobil ведет работу над передачей проекта «Сахалин-1»
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Компания ExxonMobil ведет работу над передачей проекта «Сахалин-1»
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