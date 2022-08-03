Позднее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому имущество компании Sakhalin Energy Investment Company Ltd., выступающей оператором «Сахалина-2» (акционеры -- «Газпром», Shell, Mitsui & Co., Mitsubishi), будет передано российскому оператору.
В Москве и Санкт-Петербурге появятся магазины беспошлинной торговли для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей, следует из опубликованного на интернет-портале правовой информации постановления правительства.
Санкции Канады, Евросоюза, Великобритании делают невозможной поставку турбины для "Северного потока", которая была отремонтирована в Канаде и сейчас находится в Германии, заявил "Газпром" в официальном Telegram-канале.