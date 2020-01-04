A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.

с чего всё началось

Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана намерена взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина.

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