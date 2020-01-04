Общество
РИА НовостиКомпания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана намерена взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина.
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с чего всё началось
A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.РБК05:36
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Армия и оружие
Иракское ополчение призвало не приближаться к военным базам США
Ополчение Ирака предупредило силы безопасности страны, что приближаться к базам США ближе, чем на 1 километр опасно, сообщает Reuters.
Политика
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Росстандарт опубликовал список АЗС, где продают некачественное топливо
Всего в перечень попали 157 АЗС, уличенных в торговле некачественным топливом.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО
По данным источника агентства в правоохранительных органах, следствие считает, что Рудницкая обвинила Сафронова в изнасиловании, но обращаться в полицию не стала.
Технологии
EA банит игроков в Battlefield V, если те играют на Linux
Сообщается, что EA начала блокировать игроков Battlefield V, которые неофициально играют на Linux.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
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Кэмерон Диаз в 47 лет впервые стала мамой
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Наука
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Выяснилось, разведенный с водой брусничный сок способен значительно снизить повышенное кровяное давление, тогда как более концентрированный раствор может улучшать работу кровеносных сосудов до уровня здоровых сосудов.
Армия и оружие
Постпред Ирана в ООН назвал убийство Сулеймани объявлением войны
Иранский постпред в ООН Маджид Тахт-Раванчи считает, что, убив генерала Касема Сулеймани, американская сторона объявила о начале войны, сообщает CNN.
Общество
Брачный возраст в России может быть скорректирован
Как сказано в документе, предполагается подготовить изменения в статью 13 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "Об актах гражданского состояния": "в части корректировки брачного возраста и уточнения оснований, позволяющих лицам, не достигшим возраста восемнадцати лет, вступать в брак".
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Эксперты рассказали, почему нельзя пить кофе с 8 и до 9 утра
Самое интересное, что высокая вероятность болезней сердца выявлена у людей, которые вообще не пили кофе.
Футбол
Зинченко забил за «Ман Сити» впервые за 360 дней
Зинченко отметился голом за «Манчестер Сити» впервые за 360 дней.
Гаджеты
Названа предварительная цена на видеокарту Radeon RX 5600 XT
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Футбол
Сборная США отменила сбор в Катаре из-за политической напряженности
Сборная США отказалась от идеи проведения сбора в Катаре из-за политической напряженности на Ближнем Востоке — 2 января при налете ВВС США был убит иранский генерал.
Кино
Выбираем лучшего комментатора десятилетия: есть восемь претендентов и аргументы за каждого
В декабре 2019 года самой оживленной планеркой редакции Sports.ru была та, на которой обсуждался лучший комментатор десятилетия.
Хоккей
Ларионов посетил полуфинал МЧМ между Канадой и Финляндией
Тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов находится на матче полуфинала МЧМ между Финляндией и Канадой.
Шоу-бизнес
Давид Манукян показал Бузову без макияжа
Певица Ольга Бузова отдыхает с новым возлюбленным Давидом Манукяном в Куршевеле.
Экономика
Почему Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию
В 2020 году Россия перестала поставлять нефть в Белоруссию.
Футбол
Нападающий «Витесса» Рой Беренс: Слуцкий отобрал у меня год футбола
Общество
Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе
Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк поблагодарила поклонников за поддержку
Российская актриса Анастасия Заворотнюк обратилась к своим поклонникам через родных, поблагодарив всех за поддержку и молитвы.
Хоккей
Задоров отпраздновал победу российской молодежки. Он донимал шведского капитана «Колорадо»
Защитник «Колорадо» Никита Задоров отпраздновал этот успех команды.
Авто
Toyota начинает прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Относительно недавно на международной выставке автомобилей была представлена новая версия инновационного кроссовера Toyota Wildlander, который собран на базе RAV4.
Политика
Красный флаг мести подняли над иранской мечетью
Над мечетью Джамкаран в иранском священном городе шиитов Кум поднят красный флаг.
Здоровье
Кировские студенты-медики объединяются в «Дружины здоровья»
По данным областного минздрава, в "Дружинах здоровья" состоят около 550 студентов-медиков. Все они внесены в реестр кадрового потенциала.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в регионах России
Аномальная погода ожидается в различных регионах России.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.