Общество
РИА НовостиКомпания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана намерена взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина.
Читать в источнике
с чего всё началось
A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.РБК05:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 16:30, Ашберн
Происшествия
Никас Сафронов рассказал о скандале с «изнасилованием»
Армия и оружие
Британские корабли вернутся к сопровождению судов в Ормузском проливе
В августе британские ВМС присоединились к коалиции США по обеспечению безопасного судоходства в Ормузском проливе.
Хоккей
Канада обыграла Финляндию и вышла в финал МЧМ
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Швеции Томас Монтен высказался после поражения в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею от сборной России.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Авто
«Феррари» построит болид, более соответствующий стилю вождения Феттеля
Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто заявил, что болид следующего года будет сделан на основе предпочтений Себастьяна Феттеля.
Армия и оружие
Шиитское ополчение уточнило цель авиаудара в Багдаде
Шиитское ополчение опровергло данные об авиаударе по командующим, заявив об атаке медиков, передает РИА "Новости" По данным иракского ополчения, воздушный удар пришелся по колонне медиков иракского ополчения "Аль-Хашед Аш-Шааби".
Общество
Алишер Усманов назвал своих возможных наследников
Хоккей
Третьяк назвал матч Россия — Швеция украшением МЧМ по хоккею
Третьяк назвал матч тяжелым, как будто финальный. Также он отметил, что игра стала украшением всего Молодежного Чемпионата Мира по хоккею.
Наука
Определен лучший сок для снижения повышенного давления
Длительное употребление сока брусники снижает высокое кровяное давление и улучшает функцию кровеносных сосудов.
Происшествия
На Ставрополье при пожаре погибли четыре человека
"По уточненным данным, четыре человека погибли, из них один ребенок", - уточнили в ГУ МЧС.
Авто
Официальные изображения кроссовера Genesis GV80 показал Genesis
Корейский премиум-бренд Genesis показал первые официальные изображения первого в своей истории кроссовера GV80.
Политика
Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился
Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.
Армия и оружие
Удар нанесен по базе проиранских формирований в сирийском Абу-Кемале
Авто
Bentley готовит свой первый электромобиль к 2025 году
Британский автопроизводитель полагает, что к 2025 году на дорогах может появиться полностью электрический автомобиль с твердотельными батареями.
Армия и оружие
ПЗРК «Верба» сможет сбивать беспилотные аппараты и крылатые ракеты
Зенитный комплекс предназначен для уничтожения самолетов оперативно-тактической авиации, ударных вертолётов, крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, способен поражать малозаметные цели условного противника на высотах от 10 метров до 4,5 км и на дальностях от 500 метров до 6,5 км.
Футбол
МЮ сыграл вничью с «Вулверхэмптоном» в матче Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» не выявили победителя в матче 1/32 финала Кубка Англии по футболу.
Политика
Верховный лидер Ирана пообещал отомстить за убийство Сулеймани
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за гибель командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
Швеция — Россия: лучший бомбардир шведов Хёгландер получил «5+20»
Лучший бомбардир (5+5) сборной Швеции Нильс Хёгландер получил удаление «5+20» в первом периоде полуфинального матча МЧМ-2020 с командой России.
Общество
В «Столото» озвучили сроки получения миллиардного выигрыша
У лотерейного победителя-миллиардера, который до сих пор не вышел на связь, есть полгода на то, чтобы приехать и оформить свой выигрыш, но при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя государственных лотерей "Столото".
Здоровье
В Японии назвали основные причины рака придаточных пазух носа
Первичные признаки рака придаточных пазух сопровождаются длительной односторонней заложенность носа и частыми кровотечениями.
Общество
Стал известен самый популярный телеканал в новогоднюю ночь
Самым популярным телеканалом за эфирные сутки 31 декабря 2019 года (окончились 1 января в 5:59 ) стал Первый канал.
Космос
Впервые в истории медики устранили тромб у астронавта во время космического полета на МКС
Медики впервые в истории смогли устранить тромб у одного из астронавтов во время полета на МКС. В NASA не раскрывают имя пациента.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал видео годовалых Лизы и Гарри
Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видеозапись двойняшек Лизы и Гарри, сделанную пять лет назад.
Экономика
Забайкалье получит более 100 миллионов рублей премии
Самые большие премии получит Крым (122,7 миллиона), Кабардино-Балкария (120 миллионов), Москва (116,8 миллиона).
Политика
Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым
Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.
Политика
В США заявили о временном преимуществе России на Ближнем Востоке из-за смерти Сулеймани
Корреспондент телеканала CNN в Москве Мэтью Чанс выразил мнение, что после убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани позиции России на Ближнем Востоке укрепились, но, по его словам, это лишь временное преимущество.
Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях по всей России
Почти вся территория России находится под влиянием атлантического циклона, который стал причиной аномального тепла, сообщили в Гидрометцентре.
Футбол
«Реал» готовит трансфер самого перспективного бразильского футболиста
Уже текущей зимой ряды мадридского "Реала" должен пополнить 17-летний полузащитник "Фламенго" Рейньер, который по праву считается одним из самых талантливых юных футболистов Бразилии.