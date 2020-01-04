A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.

с чего всё началось

Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана намерена взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина.

Политика Приглашенной в Киев Хакамаде припомнили Крым Публицист и политик Ирина Хакамада попала на Украине в скандал. В конце февраля она собралась в Киев, чтобы прочитать лекцию.

Спорт Россия заплатит WADA почти миллион долларов С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.

Политика Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

Авто Hyundai и Kia электрифицируют Tucson, Santa Fe, Sorento в 2020 году Пока что в планах у Hyundai выпустить сразу две гибридные модели известных кроссоверов Santa Fe и Tucson, их коллеги из Kia ограничатся только одним обновленным транспортным средством - Sorento.

Происшествия Шестилетняя россиянка пожаловалась соседке на педофила В сети появилось видео, на котором шестилетняя девочка из Екатеринбурга жалуется на приставания со стороны сожителя своей матери.

Политика Рухани призвал Эрдогана сплотиться против США Глава Ирана Хасан Рухани в ходе телефонного разговора призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сплоченно выступить против Соединенных Штатов.

Политика Экс-глава ЦРУ рассказал, как Иран отомстит за убийство Сулеймани Бывший исполняющий обязанности ЦРУ США Майкл Морелл заявил, что Иран ответит на американскую спецоперацию, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани, уничтожением должностного лица США высокого ранга.

Технологии Microsoft прекращает поддержку Windows 7 Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.

Здоровье Человечеству угрожает глобальный голод. Мясу придется искать замену Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.

Шоу-бизнес Камерон Диаз впервые стала мамой Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.