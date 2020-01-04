Общество

РИА НовостиРИА НовостиКомпания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

Инвестиционная компания А1 Михаила Фридмана намерена взыскать с президента Inteco Management Елены Батуриной долг в пользу ее брата и бывшего первого вице-президента "Интеко" Виктора Батурина.
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с чего всё началось

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

A1, инвестиционное подразделение «Альфа-Групп», приобрела права требования долга в размере 3,2 млрд руб. к бывшему вице-президенту «Интеко» Виктору Батурину, сообщил РБК представитель A1.
РБК05:36

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Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной

РИА Новости10:21

А1 Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

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Структура «Альфа-Групп» заявила о правах требования долга с богатейшей россиянки Елены Батуриной

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Фонтанка.Ру07:19

Инвестиционное подразделение «Альфа-Групп» владеет правами требования долга к Виктору Батурину

Эхо Москвы08:03

Структура Фридмана заявила о правах требования долга с Елены Батуриной

РБК05:36
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Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

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Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
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Бывший исполняющий обязанности ЦРУ США Майкл Морелл заявил, что Иран ответит на американскую спецоперацию, в ходе которой был убит генерал Касем Сулеймани, уничтожением должностного лица США высокого ранга.
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Человечество стоит на пороге массового голода — рост численности населения в разы превышает возможности промышленности нарастить производство мясных продуктов, а это значит, что им нужна замена.
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