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Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в Финляндию

Поставки российского газа в Финляндию прекратились утром 21 мая, подтвердила в специальном сообщении утром в субботу государственная газовая компания Gasum.
Интерфакс
В последующие дни в течение летнего сезона 2022 г. оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.
Neftegaz.ru
В 2021 году "Газпром экспорт" поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.
Finam.Ru
В конце апреля в правительстве Финляндии заявили о намерении как можно скорее отказаться от поставок российского газа.
РБК

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«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в Финляндию
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