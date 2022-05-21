ИнтерфаксКомпания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в ФинляндиюПоставки российского газа в Финляндию прекратились утром 21 мая, подтвердила в специальном сообщении утром в субботу государственная газовая компания Gasum.ИнтерфаксВ последующие дни в течение летнего сезона 2022 г. оператор будет поставлять своим клиентам природный газ из других источников - по трубопроводу Balticconnector из Эстонии.Neftegaz.ruВ 2021 году "Газпром экспорт" поставил компании Gasum 1,49 млрд куб. м газа, что составило 2/3 от общего объема потребления газа в Финляндии.Finam.RuВ конце апреля в правительстве Финляндии заявили о намерении как можно скорее отказаться от поставок российского газа.РБКЧитать далееСвернутьНТВНТВТВ ЦентрSmotrim.ruDaily MoscowДума ТВВечерняя МоскваРосбалтСеверпостПолитРоссияПрофильГазета.RuT24Первое Студенческое агентствоPublic OpinionЦентральная Служба НовостейБлокнот.руСтолица на ОнегоКапитал страныYakutsk.ruНТВАбзацГЛАС.RUРЕН ТВKazanfirst.ruАБНПодробнее о событии«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа в ФинляндиюРБКвчера в 02:48Газпром полностью остановил поставку газа финской Gasum в связи с неоплатой в рубляхNeftegaz.ruвчера в 02:44«Газпром» подтвердил остановку поставок газа финской Gasum из-за неоплаты в рубляхРИА Новостивчера в 02:20Bloomberg: Финляндия теряет магистральное газоснабжение из-за отказа оплаты в рубляхПРАЙМвчера в 10:00Россия прекратила поставлять газ ФинляндииНовые Известиявчера в 02:25Компания Gasum подтвердила прекращение поставок газа из России в ФинляндиюИнтерфаксвчера в 01:08«Газпром» подтвердил полную остановку поставок газа финской Gasum из-за неоплаты в рубляхТАССвчера в 02:28Показать ещёОценить7KПоделиться