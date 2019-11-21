Экономика

ТАССТАССКомпания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»

Компания "Газпром газораспределение" завершила продажу 850,59 млн акций (или 3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций "Газпрома". По результатам сделки доля акций холдинга в свободном обращении (free float) выросла до 49,61% от уставного капитала. Об этом говорится в сообщении компании.
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