Экономика
ТАССКомпания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение" завершила продажу 850,59 млн акций (или 3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций "Газпрома". По результатам сделки доля акций холдинга в свободном обращении (free float) выросла до 49,61% от уставного капитала. Об этом говорится в сообщении компании.
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«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
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«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
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Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
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