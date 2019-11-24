Экономика
ТАССКомпания «Газпром газораспределение» продала 3,59% акций «Газпрома»
Компания "Газпром газораспределение" завершила продажу 850,59 млн акций (или 3,59%) обыкновенных именных бездокументарных акций "Газпрома". По результатам сделки доля акций холдинга в свободном обращении (free float) выросла до 49,61% от уставного капитала. Об этом говорится в сообщении компании.
Читать в источнике
Оценить209
Подробнее о событии
Показать все источники
«Газпром» и его друзья: что стоит за сделкой с акциями газового монополиста на $3 млрд
Forbes22 ноября в 07:40
«Газпром» вновь продал весь объем квазиказначейских акций одному покупателю
Интерфакс22 ноября в 08:29
Продажа 3,6% «Газпрома» единственному покупателю помогла компании избежать коррекции цены акций
Finam.Ru22 ноября в 08:30
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 17:51, Ашберн
Транспорт
Проезд на МЦД сделали бесплатным на две недели
О запуске МЦД в Москве сообщалось ранее, 21 ноября. Новое наземное метро объединяет формат пригородных электричек и столичного метро.
Футбол
Малком: «Получаю сообщения с просьбами вернуться в „Барселону“»
Нападающий «Зенита» Малком рассказал, что болельщики «Барселоны» просят его вернуться в команду.
Происшествия
Более 20 человек погибли при крушении пассажирского самолета в Конго
Пассажирский самолет, принадлежавший частной авиакомпании Busy Bee, потерпел крушение вскоре после взлета в квартале города Гома на востоке Демократической Республики Конго.
Кино
Ситком «Интерны» вернулся на экраны в виде мультсериала
Авторы использовали простую анимацию, которая позволит внести в сюжет более юмористический вид.
Армия и оружие
Армейская авиация РФ провела воздушное патрулирование в Сирии
Армия и оружие
Главком Сухопутных войск России сообщил о новом роботе для армии
Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщало, что к 2025 году в России планируют создать группировки способных на решение боевых задач многофункциональных роботов.
Происшествия
Жертвами ДТП в Оренбуржье стали 6 человек
В Оренбургской области в результате столкновения микроавтобуса с фурой погибли, по предварительным данным, шесть человек, в том числе, один несовершеннолетний.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Медведев назвал цель «Единой России» на выборах
Цель "Единой России" на выборах - победить честно, уверенно и безоговорочно, заявил председатель ЕР, глава правительства Дмитрий Медведев на съезде партии.
Космос
Инженер NASA придумал двигатель для межзвездных перелетов
Инженер считает, что если придать спиральному двигателю достаточную мощность и дать ему время, то с помощью ускорителя частиц он мог бы достичь почти световых скоростей.
Армия и оружие
Джонсон отрицает информацию о планах сократить британскую армию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опроверг публикацию газеты The Sunday Times о готовящемся сокращении численности сухопутных войск.
Общество
Finnair отменит 250 рейсов из-за забастовки солидарности
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить 250 рейсов в понедельник из-за забастовки солидарности с почтальонами страны, сообщает перевозчик в воскресенье.
Общество
Скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Авто
Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце наградят лауреатов премии «Золотой граммофон»
Игры
Valve показали геймплей Half-Life: Alyx
Разработчики новой части игры из знаменитой серии Half-Life решили показать пользователям сети несколько минут геймплейного видео.
Религия
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря.
Энергетика
Кабмин Украины хочет утвердить страховую цену на газ для населения
Кабинет министров Украины планирует утвердить с 1 января 2020 года страховую цену на газ для населения, заявил глава минэнерго Украины Алексей Оржель.
Футбол
Ван Бастен извинился за нацистское приветствие в прямом эфире
В субботу после интервью ведущего Ханса Края и главного тренера "Хераклеса" немца Франка Вормута в тв-эфир попали слова ван Бастена, произнесшего нацистское приветствие.
Технологии
Квантовый компьютер от Google превзошел оппонента
Представители компании поделились результатами своих исследований и разработок, в которых шла речь о том, что квантовый компьютер от Google под названием Sycamore смог решить нерешаемую задачу.
Авто
Первые фото роскошного Mercedes-Maybach GLS
Стараниями китайских отраслевых СМИ в сеть просочились самые первые фото роскошного внедорожника Mercedes-Maybach GLS.
Гаджеты
Названы способы использования старых смартфонов
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с украинским омбудсменом Кулебой
Экономика
Механизм выравнивания энерготарифов в ДФО продлят на на 2020 год
Механизм выравнивания энерготарифов на Дальнем Востоке продлят на действующих условиях на 2020 год, механизм также будет продлён до 2028 года, но обсуждается изменение параметров, сообщил журналистам вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
Политика
Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал на своем сайте видеоролик, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.