Lenta.ruКомпания «Газпром» объявила о приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентябряКак рассказали в «Газпроме», 31 августа будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60.Lenta.ru"Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens", - подчеркивает российская компания.ИнтерфаксКомпания «Газпром» сообщает, что после завершения ремонта передача газа по трубопроводу будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки.РамблерВ компании пояснили, что техническое обслуживание агрегата необходимо проводить каждые 1000 часов в соответствии с технической документацией.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПервый каналПервый каналПрофильRTVIЦарьградЭкономика сегодняВестник КавказаРБКТелеканал 360°T24RuBaltic.RuКапитал страныЯмал-МедиаАргументы и ФактыПятый каналКомсомольская правдаГазета.RuРадио Комсомольская правдаВоенное обозрениеPetrogradLive24Подробнее о событии«Газпром» анонсировал приостановку работы «Северного потока» до 2 сентябряГазета.Ru17:05«Газпром» анонсировал приостановку работы «Северного потока»RT на русскомвчера в 16:00«Северный поток» полностью остановится на профилактику с 31 августа до 2 сентябряИнтерфаксвчера в 12:08«Газпром» остановит прокачку газа по «Северному потоку» на трое сутокТАССвчера в 12:36«Газпром» остановит «Северный поток» на три дняКоммерсантъвчера в 12:20«Газпром» объявил о новой остановке «Северного потока» на профилактику с 31 августаРБКвчера в 13:00«Газпром» сообщил об остановке «Северного потока» с 31 августа для профилактических работРИА Новостивчера в 11:58Показать ещёОценить3,1KПоделиться