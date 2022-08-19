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Компания «Газпром» объявила о приостановке «Северного потока» с 31 августа по 2 сентября

Как рассказали в «Газпроме», 31 августа будет остановлен единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60.
Lenta.ru
"Комплекс регламентных работ согласно действующему контракту на техническое обслуживание будет выполнен совместно со специалистами компании Siemens", - подчеркивает российская компания.
Интерфакс
Компания «Газпром» сообщает, что после завершения ремонта передача газа по трубопроводу будет восстановлена до уровня 33 млн кубометров в сутки.
Рамблер
В компании пояснили, что техническое обслуживание агрегата необходимо проводить каждые 1000 часов в соответствии с технической документацией.
Lenta.ru

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