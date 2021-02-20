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Компания «Газпром» резко снизила транзит через Украину с 17 февраля

Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» 17 февраля снизила транзит природного газа через Украину по отношению к среднему уровню первой половины месяца. В тот день было прокачено 94,9 млн куб. м топлива.В источнике
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С чего всё началось

Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год

Жара в Европе играет на руку "Газпрому", так как в эти же дни в Сибири, на Урале и в Поволжье стоят суровые морозы, увеличивающие потребление газа внутри России. За первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была стабильной со средним уровнем в 119 млн куб. м в сутки.
Интерфаксвчера в 03:26
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Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год

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Транзит газа из России через Украину упал до годового минимума

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«Газпром» резко сократил транзит газа через Украину

Вести.Ru20 февраля в 03:55

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«Газпром» начал сокращать прокачку газа через Украину

OilCapital.ru20 февраля в 04:00

«Газпром» резко уменьшил транзит газа через Украину

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Агентство нефтегазовой информации19 февраля в 23:21
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