Компания «Газпром» резко снизила транзит через Украину с 17 февраля
Российская транснациональная энергетическая компания «Газпром» 17 февраля снизила транзит природного газа через Украину по отношению к среднему уровню первой половины месяца. В тот день было прокачено 94,9 млн куб. м топлива.В источнике
С чего всё началось
Транзит российского газа через Украину упал до минимума за год
Жара в Европе играет на руку "Газпрому", так как в эти же дни в Сибири, на Урале и в Поволжье стоят суровые морозы, увеличивающие потребление газа внутри России. За первые 16 дней февраля прокачка газа через Украину была стабильной со средним уровнем в 119 млн куб. м в сутки.
Интерфаксвчера в 03:26
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