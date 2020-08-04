Экономика

ВедомостиВедомостиКомпания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли

В России ежегодно добывается около 5 млн т рыбы и морепродуктов. В письме Мишустину РРПК пишет, что, несмотря на «в целом оптимистичную динамику» развития рыбной отрасли, важные экономические и производственные показатели отрасли остаются на критически низком уровне «с тенденцией к ухудшению».
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