Экономика
ВедомостиКомпания Глеба Франка предложила правительству реформу рыбной отрасли
В России ежегодно добывается около 5 млн т рыбы и морепродуктов. В письме Мишустину РРПК пишет, что, несмотря на «в целом оптимистичную динамику» развития рыбной отрасли, важные экономические и производственные показатели отрасли остаются на критически низком уровне «с тенденцией к ухудшению».
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Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута
REGNUM вчера в 18:01
Армия и оружие
Дханоа: российские ЗРК дают Индии преимущество над Пакистаном
Хотя Бирендер Дханоа является ярым сторонником покупки французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Дассо «Рафаль», тем не менее, он не отвергает преимущества российских ЗРК С-400.
Вечерний курьер 08:36
Футбол
Минус Маммана. Кто ещё покинет «Зенит»
В летнее трансферное окно "Зенит" помимо Шатова, Смольникова, Кокорина и Ивановича покинут ещё несколько футболистов, первым из которых станет Эмануэль Маммана, отправляющийся в аренду в "Сочи".
Bobsoccer 04:05
Общество
ЦИК заказал мониторинг негативной информации о себе за 1,2 млн рублей
Центризбирком разместил на сайте госзакупок заказ на специальный мониторинг, призванный выявлять в социальных сетях "негативно окрашеную и заведомо ложную информацию" о своей работе.
ЗакC.Ру 06:50
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Пользователи портят аккумуляторы смартфонов неправильной зарядкой
В большинстве случаев пользователи портят батареи на смартфонах неправильно зарядкой, уверены эксперты.
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Актер говорил Азизе, что готов даже уйти от жены ради нее.
Свободная Пресса 14:14
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Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Коммерсантъ 19:58
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Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3.
Ведомости 17:21
Политика
Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока
Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
REGNUM 20:48
Происшествия
В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика
Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ru 16:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» и «Интер» вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу на домашнем поле над австрийским клубом ЛАСК со счетом 2:1 и вышел в четвертьфинал Лиги Европы.
Известия 18:07
Кино
Дуэйн Джонсон ответил на «режиссерскую» версию «Зеленого Фонаря»
Среди фанатов активно циркулируют слухи, что в фильме «Черный Адам» Райан Рейнольдс будет играть Человека-Ястреба.
Popcornnews.ru 18:30
Происшествия
В Приморье госпитализированы 10 детей после отравления в гостинице
В Приморском крае 10 детей отравились в одной из гостиниц Находки, сообщает прокуратура региона.
Российская газета 21:00
Общество
Власти Владивостока отменили разрешение на строительство ТЦ
Постановление об отмене разрешения на строительство общественно-бытового центра в районе проспекта Красного Знамени, 92-104 подписал глава Владивостока Олег Гуменюк.
Владивосток-Новости 22:03
Происшествия
В США подростки с автоматом проникли на территорию поместья Трампа
Российская газета 21:37
Шоу-бизнес
Пышная вокалистка «Ленинграда» показала фигуру в купальнике
Девушка всегда отличалась пышными формами, которыми сама гордится. Артистка выложила в соцсети свежее пляжное фото.
Московский Комсомолец 13:19
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Политика
Лукашенко заявил о смене братских отношений с Россией на партнерские
Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
Страна Советов on-line вчера в 13:10
Общество
Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости 20:15
Общество
The Times назвала россиянина бенефициаром крупного энергопроекта Британии
Публичные записи в Люксембурге, связанные с холдинговой компанией Aquind, показали, что ее бенефициаром является Виктор Федотов — российский бизнесмен, бывший топ-менеджер нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» (с 1990 по 1998 годы, в том числе, занимал должность заместителя генерального директора, возглавлял другие крупные российские компании нефтяного сектора).
РБК 21:55
Происшествия
СК наградил 7-летнюю девочку, спасшую тонущего ребенка в Крыму
В Крыму представители регионального СК наградили семилетнюю девочку из Тулы, которая спасла тонущего в бассейне мальчика.
РЕН ТВ 11:04
Авто
Kia Rio стала самой продаваемой иномаркой в РФ до 1 млн рублей
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали самые продаваемые иномарки в России стоимостью до 1 млн рублей.
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Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском вчера в 10:29
Общество
Россияне назвали основные причины увольнения с работы
Еще 15% участников опроса назвали профессиональное выгорание и стресс основной причиной сменить работу, на отсутствие карьерного роста сослались 13% участников исследования.
РБК 01:54
Общество
Собянин рассказал о сроках снятия ограничительных мер в Москве
Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, могут действовать в Москве еще несколько месяцев.
Lenta.ru 14:59
Шоу-бизнес
Состояние здоровья больной раком Анастасии Заворотнюк снова ухудшилось
Что происходит 05:54
Политика
Дуров раскритиковал США за давление на TikTok
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал действия США против китайской соцсети TikTok, которые «создают опасный прецедент», хотя их и «можно понять».
Коммерсантъ 11:38
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Александр Гордон развелся в четвертый раз после шести лет брака
Четвертой избранницей Александра Гордона стала студентка ВГИКа Нозанин Абдулвасиева, которая младше теперь уже бывшего мужа на 30 лет.
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